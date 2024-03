LEGO Mario Kart officiellement annoncé pour le MAR10 Day + de nouveaux sets pour LEGO Super Mario

A l'occasion du MAR10 Day (qui cette année tombe un dimanche), le groupe LEGO vient de dévoiler lors d'un stream spécial sa nouvelle "collection" en partenariat avec Nintendo,.

Après LEGO Super Mario et LEGO Animal Crossing (et peut-être avant LEGO THE LEGEND OF ZELDA) faîtes de la place pour LEGO Mario Kart ! Peu d'infos pour le moment sur ce ou ces nouveaux sets, si ce n'est qu'il faudra attendre, l'année prochaine en 2025 pour y jouer. Cette nouvelle extension sera, à priori, liée à LEGO Super Mario.

Par ailleurs, comme les rumeurs le laissaient présager, le stream spécial a été l'occasion de dévoiler de nouveaux sets pour LEGO Super Mario :

D'abord, le magnifique set Le train Bowser Express qui est, il faut bien le dire, une extension assez impressionnante reprenant les détails du train Bowser de Super Mario 3D World et incluant une locomotive, deux wagons + un wagon "haut de gamme et deux gares, celles du Royaume champignon et du château de Bowser. Comme toujours, le set fourmille de détails amusants notamment avec de la fumée qui s'échappe de la cheminée ou le bruit du train que l'on entend en le déplaçant.

Ensuite, un nouveau set pour continuer les aventures de LEGO Luigi : Le Manoir hanté du Roi Boo ; un set, une fois encore bourré de petits détails inspirés des jeux Luigi's Mansion

Le dernier set se nomme Combat contre Roy au château de Peach. un set que l'on peut détruire et reconstruire à priori facilement;

Pour aller plus loin, retrouvez le détail et le prix de ces trois ensembles dans notre news spéciale.

Pour mémoire, depuis sa sortie, en août 2020 , la gamme LEGO Super Mario n'a cessé de s'étoffer avec notamment des packs d'extension LEGO Luigi et LEGO Peach, l'arrivée de Donkey Kong ou encore l'Ensemble d'extension Bolide de Bowser. Le groupe LEGO et Nintendo ont aussi proposé une magnifique plante Piranha et un set LEGO Bowser géant !

Plus d'infos sur LEGO Super Mario dans notre test complet et nos news précédentes. Retrouvez aussi notre test express de La Forteresse Volante de Bowser

