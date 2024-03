LEGO Super Mario : un stream spécial en route pour le Mario Day

Le partenariat entre le groupe LEGO et Nintendo continue. Alors que les premiers sets de la nouvelle collection LEGO Animal Crossing viennent de sortir on apprend qu'à l'occasion du "MAR10 Day", un stream spécial LEGO Super Mario sera diffusé le 9 mars prochain. Peu d'infos pour le moment mais "il semble que quelque chose de plus soit en route"...

Depuis sa sortie, en août 2020 , la gamme LEGO Super Mario n'a cessé de s'étoffer avec notamment des packs d'extension LEGO Luigi et LEGO Peach, l'arrivée de Donkey Kong ou encore l'Ensemble d'extension Bolide de Bowser. Le groupe LEGO et Nintendo ont aussi proposé une magnifique plante Piranha et un set LEGO Bowser géant !

Alors que nous réserve LEGO Super Mario ? Des rumeurs relayées par le site Brick Fanatics ont évoqué la possibilité de la sortie d'un train Bowser tiré de Super Mario 3D World + Bowser's Fury, d'un nouveau château de Peach ou encore d'un nouveau set "18+"...

Pour découvrir tout ceci, rendez-vous le 9 mars et en attendant une vidéo teaser est disponible sur cette page avec un petit indice bruyant...

Réservez la date du 9 mars pour un événement LEGO Super Mario passionnant ! La Journée Mario approche, et il semble que quelque chose de plus soit en route...

