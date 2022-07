Un nouveau set géant LEGO Bowser annoncé à 269,99€ - Un ensemble LEGO 18+

Il y a quelque temps, on vous révélait qu'un pack LEGO 18+ était en approche- souvenez-vous. Il vient d'être dévoilé. Il s'agit du set Le Puissant Bowser, un ensemble réunissant près de 2 807 pièces pour construire un impressionnant Bowser géant articulé en LEGO. L'ensemble est annoncé à 269,99€ (tout de même) et sera disponible le 1er octobre prochain . Il rejoint donc le BLOC ? Super Mario 64 ( 2 064 pièces) et l'ensemble LEGO NES (2 646 pièces) alors que la Princesse Peach s'apprête à rejoindre Luigi et Mario dans LEGO Super Mario (voir tous les détails ICI.) Retrouvez la présentation de ce nouvel ensemble ci-dessous et quelques captures d'écran de l'animal.

Admirez le roi des Koopas en construisant Le puissant Bowser™ LEGO® Super Mario™ (71411). Conçu pour le jeu et l’exposition, le set utilise des éléments LEGO inédits (nouveauté d’octobre 2022) pour les pics de Bowser et inclut de nombreuses fonctions, dont un lanceur de boules de feu et un bouton actionnant sa tête et son cou. Ses bras et ses doigts sont également mobiles ! Jeu interactif

Exposez le puissant Bowser sur la plateforme de combat en briques, incluant 2 tours qu’il peut renverser et une brique d’action POW. Combinez-le avec un Pack de démarrage LEGO Super Mario (71360, 71387 ou 71403, vendus séparément) pour affronter LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ ou LEGO® Peach™. Superbe cadeau pour les fans de Super Mario™, le set inclut des instructions pas à pas qui vous guideront dans cette construction complexe. Bienvenue dans votre zone de détente

Découvrez les autres sets LEGO pour adultes de cette collection. Quelle que soit votre passion, un projet de construction inspirant vous attend. Modèle à construire de Bowser, pour jouer et exposer – Rendez hommage au boss final de Super Mario™ avec la figurine détaillée du Puissant Bowser™ en briques LEGO® (71411), pour jouer et exposer

Créer différentes poses – Contrôlez la tête et le cou de Bowser à l’aide du bouton caché sous sa carapace, ouvrez et fermez sa bouche, variez la position des bras, des mains, des jambes et de la queue et actionnez le lanceur de boules de feu

Plateforme de combat avec brique d’action POW et 2 tours – La plateforme inclut une brique d’action POW cachée pour enrichir le jeu avec les Packs de démarrage (vendus séparément), ainsi que 2 tours conçues pour être renversées par Bowser

Le puissant Bowser™, une pièce à exposer – Ce personnage LEGO® Super Mario™ mesure plus de 32 cm de haut, 41 cm de large et 28 cm de profondeur, présentoir inclus

Jeu interactif – Sautez sur la brique d’action de la plateforme de combat avec LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ ou LEGO® Peach™ (personnages non inclus)pour mettre en scène des combats contre Le puissant Bowser™

Idée de cadeau pour les fans – Ce set de construction LEGO® de 2 807 pièces constitue un cadeau amusant à offrir aux fans de Super Mario™, pour un anniversaire, les fêtes ou simplement pour leur faire plaisir

Instructions pas à pas – Des instructions de montage claires et illustrées sont incluses pour que même les fans de Super Mario™ qui découvrent les sets LEGO® puissent aborder cette construction complexe en toute confiance

Modèle collector LEGO® Super Mario™ – Ce set de construction fait partie d’une collection de sets LEGO inspirants, conçus pour les adultes qui aiment savourer des moments de qualité en réalisant des activités créatives, amusantes et immersives

Une garantie de qualité – Conformes aux normes industrielles les plus rigoureuses, les éléments LEGO® s’assemblent facilement et solidement pour une construction robuste

La sécurité avant tout – Les briques et les pièces de construction LEGO® sont testées de presque toutes les manières imaginables, afin de garantir qu’elles répondent aux normes de sécurité les plus élevées

Source : Lego