LEGO Super Mario : Amazon dévoile par erreur l'ensemble de la forteresse volante de Bowser

D'ici quelques jours, le groupe LEGO organise un évènement numérique spécial nommé LEGO CON et durant lequel on devrait avoir des nouvelles de LEGO Super Mario (pour plus de détails, voir notre news dédiée) Evidemment, la conférence devrait permettre de découvrir un peu mieux le set LEGO Luigi qui devrait sortir cet été (voir détails ICI) mais aussi le pack 3 des personnages révélé il y a peu. Mais on peut aussi s'attendre à des surprises... Et l'une d'elles vient, semble-t-il, d'être éventée par Amazon Australie qui a mis en ligne un nouveau set inédit avant de le supprimer. Cependant pas assez rapidement pour ne pas que l'information fasse le tour du monde en quelques clics... Il s'agit de la forteresse volante de Bowser. Un super set dont vous pouvez retrouver quelques images sur cette page, en attendant la révélation officielle qui ne devrait pas tarder.

Oops! Amazon Australia just revealed the Super Mario Airship LEGO set which will release this Summer https://t.co/FdxJs3xZvR pic.twitter.com/i5meSITlYg — Nintendeal Dread (@Nintendeal) June 16, 2021

Source : Videogameschronicle