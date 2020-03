Plus de détails sur LEGO Super Mario

Rappelez-vous, il y a 2 jours, Nintendo et LEGO annonçaient en grande pompe l'arrivée prochaine de LEGO Super Mario. Cependant, le projet restait nimbé de mystère.... Jeu vidéo ? Boîte de LEGO ? Nous avons désormais la réponse. Et LEGO Super Mario semble être à la croisée des chemins.... Retrouvez les premières images dans le trailer ci-dessous :

Ainsi, il semblerait que LEGO Super Mario soit un croisement entre Super Mario Maker et les LEGO traditionnels. La figurine Mario, qui est bien plus grosse que celles des autres gammes LEGO, réagit avec les différents éléments du décor, comme les Goombas, les pièces ou les plaques rouges qui représentent de la lave. Jonathan Bennink, directeur du design du projet, révèle que LEGO a voulu rassembler ce que les gens aimaient dans les LEGO et les jeux Super Mario, à savoir la construction et le jeu de plateforme. Ainsi, il semblerait que le jeu s'oriente autour de la collecte de pièces, qui servirait de "score" (Mario gagnerait des pièces en battant des ennemis et il en perdrait en se faisant toucher), cependant Bennink déclare également qu'il y aura d'autres fonctionnalités, qu'il garde cachées afin que les joueurs puissent les découvrir lors de l'achats des sets LEGO Super Mario, car oui, il y en aura plusieurs.

La sortie des sets LEGO Super Mario est encore inconnue.