Lego Luigi's Mansion vient célébrer Halloween en avance dans sa bande-annonce de lancement

Annoncé il y a peu, les sets d'extension de Luigi, le frère de Mario, pour LEGO Super Mario se dévoilent aujourd'hui un peu plus via une bande-annonce de lancement qui revient particulièrement sur les trois sets d'extension créés à partir de la franchise Luigi's Mansion. Pour profiter de l'un de ces trois sets il vous faudra disposer du set de démarrage Lego Super Mario ou du tout nouveau set de démarrage Lego Luigi. Ces trois nouveaux packs sont disponibles depuis le 2 janvier dernier , de quoi bien démarrer l'année et fêter Halloween avec pas mois de 10 mois d'avance !

Le laboratoire et le Poltergust, indispensable pour habiller Luigi avec sa panoplie de Luigi's Mansion , incluant aussi un fantôme farceur et le Prof K.Tastrof

Haunt and Seek : une sorte de labyrinthe ou se cache Toad capturé dans un tableau, un fantôme glouton et le roi Boo

Le chemin de l'entrée : un set qui permettra de retrouver le jardin et l'entrée du manoir, deux fantômes et l'ectochien