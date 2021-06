LEGO CON : un évènement numérique spécial à suivre en direct le 26 juin avec LEGO Super Mario, Lego Minecraft, Lego Harry Potter...

Alors que l'E3 se profile à l'horizon avec un évènement 100% numérique, le groupe LEGO annonce que lui aussi fera la fête à sa façon mais un peu plus tard avec un super show à suivre sur le net en live. Nommé LEGO CON, cette émission de 90 minutes tournée en direct du LEGO House (The Home of the Brick) à Billund, au Danemark, permettra de découvrir de nouvelles infos sur pas mal de séries LEGO dont LEGO Harry Potter, LEGO Minecraft ou encore LEGO Super Mario mais aussi des nouveautés et d'autres surprises. Des invités spéciaux sont aussi annoncés et il sera possible aussi de voter en direct pour ses constructions préférées. .Pour marquer le coup, une vidéo a été publiée sur Twitter et vous pouvez la retrouver ci-dessous.

Pour ne rien louper, rendez-vous le 26 juin 2021 à 18h (heure de Paris) Evidemment, nous serons présent et on l'espère, vous aussi. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.