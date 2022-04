LEGO 18+ : un nouveau pack LEGO Super Mario géant en approche

Alors que la Princesse Peach s'apprête à rejoindre Luigi et Mario dans LEGO Super Mario (voir tous les détails ICI) on apprend qu'un nouveau pack LEGO Mario 18+ pourrait sortir d'ici la fin de l'année. Repéré sur un site marchand US, ce nouveau pack serait si on en croit sa description, le plus grand pack LEGO Mario / Nintendo sorti à ce jour puisqu'il comprendrait plus de 2800 pièces soit un peu plus que les deux autres packs LEGO Mario 18+ (plus destinés aux adultes et aux collectionneurs) sortis jusqu'à présent le BLOC ? Super Mario 64 ( 2 064 pièces) et LEGO NES (2 646 pièces.) Alors à quoi faut-il s'attendre ? A un nouveau BLOC ? reprenant une nouvelle séquence culte d'un jeu Mario ou à un LEGO Super Nintendo ? Seul l'avenir nous le dira. Rappelons tout de même qu'à ce stade, l'information n'est pas officielle.

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube

Source : Brickfanatics