LEGO Fortnite : présentation des quatre sets prévus en octobre

Un jour, on finira peut-être par retrouver un geek, mort, enseveli par tous les packs LEGO qu'il avait acheté, tellement les sorties se bousculent et qu'il devient compliqué pour un fan de tout acheter mais aussi de tout stocker.

Bon, bientôt de toute façon, on vivra tous dans le metaverse, et on n'aura donc plus ces problèmes. Quoique, il est fort à parier que même là, les plus pauvres devront gérer un espace mémoire restreint... En attendant cet avenir radieux, les fans de Fortnite (qui depuis la fin d'année dernière peuvent jouer au jeu en version LEGO) vont pouvoir se déconnecter de leur écran tout en restant dans leur univers favori grâce à quatre sets LEGO Fortnite à venir à la rentrée prochaine .

Les quatre sets avaient déjà fuité sur le net mais ils viennent d'être dévoilés officiellement.

Comme toujours avec LEGO, il y en a pour tous les goûts, tous les âges et pour toutes les bourses avec des packs imposants assez cher, et d'autres plus petits, à "petits prix".

Retrouvez ci-dessous la présentation rapide de ces quatre sets LEGO Fortnite.

Bus de combat - 954 pièces - 99,99€ - Sortie le 1er octobre 2024 - 10+

Les fans voyagent dans le monde passionnant de LEGO Fortnite en construisant le bus, doté de roues qui tournent, d’un toit amovible et de la montgolfière culte. Mais ce n’est que le début ! Une fois le bus terminé, ils vont adorer découvrir les accessoires inclus, comme le bleuvage, le grappin, les pioches et le slap juice, ainsi que les 9 minifigurines de skins emblématiques de Fortnite. Pour des aventures encore plus réalistes, elles peuvent prendre place dans le bus.

Banane pelée - 1414 pièces - 99,99€ - Sortie le 1er octobre 2024 -18+

es fans de Fortnite vont s’éloigner des écrans en construisant la banane pelée en briques, moitié banane-moitié squelette. Ils vont adorer découvrir les bras et poignets mobiles de la figurine, ainsi que ses incroyables accessoires, dont une pioche pelure, un lanceur de peinture et un sac à bananes. La figurine de banane peut être exposée fièrement sur son support orné d’une plaque descriptive une fois la construction achevée.

Durr Burger - 193 pièces - 14,99€ - Sortie le 1er octobre 2024 - 9+

Inspiré du jeu vidéo LEGO Fortnite, le set invite les fans à créer une figurine à exposer de Durrr Burger, la mascotte du restaurant de l’univers Fortnite. Les jeunes passionné(e)s du jeu vidéo vont s’amuser à l’infini en construisant le modèle, puis en découvrant des détails passionnants, comme les yeux, la langue et l’olive sur un cure-dent emblématiques du jeu.

Lama de ravitaillement - 691 pièces - 39,99€ - Sortie le 1er octobre 2024 - 12+

Les jeunes passionné(e)s de jeux vidéo vont s’amuser pendant des heures à assembler la piñata lama de Fortnite, connue sous le nom de Lama de ravitaillement dans le jeu vidéo LEGO Fortnite. Regorgeant de détails pour stimuler le jeu, il a une tête mobile et une bouche qui s’ouvre, ainsi qu’une selle et une foule d’accessoires, comme un grappin, du bleuvage, un rubis bruit, un sac à dos, un porte-bonheur, du slap juice et de la dynamite. Ces objets inspirés de LEGO Fortnite invitent les enfants à recréer leurs moments préférés du jeu dans le monde réel.

Les quatre sets de LEGO Fortnite sont attendus le 1er octobre 2024 .

Pour rappel, avant cela, les fans d'Animal Crossing pourront dès le 1er août retrouver de nouveaux ensembles de LEGO Animal Crossing et ceux de Zelda pourront opter pour le set Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 de LEGO THE LEGEND OF ZELDA qui sera disponible le 1er septembre 2024 au prix de 299,99€ .

Source : Lego