LEGO Fortnite - Survie et Construction se mettent au jaune sur Nintendo Switch

Fruit d'un partenariat entre Epic Games et LEGO Group, la dernière mise à jour de Fortnite permet aux joueurs de continuer leurs parties mêlant survie et construction dans un nouveau monde de briques. Disponible dès à présent via l'option Découvrir dans le free-to-play Fortnite, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

Dans LEGO Fortnite, les joueurs peuvent explorer de vastes mondes ouverts où les univers de Fortnite et LEGO s'entremêlent pour un résultat haut en couleur ! Vous pouvez : ​ Incarner vos personnages préférés de Fortnite, comme Terreur fluo, Experte des câlins et Corbeau, mais en version LEGO.

vos personnages préférés de Fortnite, comme Terreur fluo, Experte des câlins et Corbeau, mais en version LEGO. Récupérer de la nourriture et des ressources, fabriquer des objets et affronter des ennemis, seul ou à plusieurs. ​

de la nourriture et des ressources, fabriquer des objets et affronter des ennemis, seul ou à plusieurs. ​ Construire un abri pour vous défendre et personnaliser votre base avant de recruter des villageois qui vous aideront à accumuler des ressources et à survivre à la nuit.

un abri pour vous défendre et personnaliser votre base avant de recruter des villageois qui vous aideront à accumuler des ressources et à survivre à la nuit. Vous équiper pour explorer les grottes à la recherche de ressources rares, de zones cachées et d'ennemis. L'aventure LEGO Fortnite ne fait que commencer. Un univers plus étoffé, de nouvelles fonctionnalités de gameplay et de nouvelles tenues en version LEGO seront disponibles dès début 2024 grâce à des mises à jour. Vous pouvez jouer gratuitement à Fortnite sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ et sur PC via l'Epic Games Store et les services de jeu sur le cloud.

Source : Fortnite