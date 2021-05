Metroid / Samus Aran dans Fortnite... Ça se précise...

Il y a quelques jours, suite au procès opposant Epic Games à Apple (voir détails Ici) on a appris que Samus Aran, l'héroïne des Metroid était ,ou tout du moins avait été envisagée, comme un personnage invité dans Fortnite. Une apparition qui serait une première pour Nintendo qui est généralement très protecteur envers ses licences mais qui pourrait s'inscrire dans le sens de l'ouverture prôné depuis quelque temps déjà par la société japonaise. De plus, Fortnite a déjà accueilli dans héros exclusifs comme Master Chief ou Kratos, alors pourquoi pas Samus Aran...

Aujourd'hui, grâce à un fan observateur, on découvre un nouvel indice qui laisse penser qu'effectivement Samus Aran pourrait jouer les guests prochainement dans Fortnite. En effet, dans la bande dessinée Fortnite officielle qui sort chaque semaine et qui a notamment dévoilé l'arrivée de Deathstroke, on aperçoit une silhouette familière dans le coin d'une case... C'est peut-être un clin d'œil mais on sait que le comics doit dévoiler d'autres personnages...

Il ne faut pas oublier que, vu son succès, Fortnite est devenu une plateforme publicitaire colossale... Evidemment si Samus débarque dans Fortnite on peut penser qu'il y aura une bonne raison : la sortie sur Nintendo Switch d'un nouveau jeu comme, par exemple, Metroid Prime Trilogy ou un épisode 2D inattendu... A moins que Metroid Prime 4 arrive plus tôt que prévu ?

Avec l'E3 qui se profile à l'horizon, on espère avoir des nouvelles assez rapidement. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

bro, that's literally a Samus silhouette in this Fortnite comic.



guessing we bout to see some huge crossover announcements at E3. pic.twitter.com/6lnAKBC3eZ