Fortnite : Epic Games baisse définitivement le prix des V-bucks et provoque une guerre ouverte avec Apple

Epic Games a annoncé aujourd'hui une réduction du prix des V-bucks dans Fortnite allant jusqu'à -20%. Une réduction de prix permanente qui s'applique directement dans les boutiques du jeu sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC et Mac mais pas dans celles des versions Android et Apple... En effet, à cause des frais de près de 30% ponctionnés sur chaque transaction effectuée via le Google Play et l'App Store, le prix des V-bucks sur Android et Apple reste inchangé... Ou presque ! En effet, pratiquement tous les possesseurs du jeu sur mobiles peuvent malgré tout profiter des nouvelles réductions en passant par un nouveau service de paiement direct mis en place par Epic Games...

Un tour de passe-passe qui n'est visiblement pas passé chez Apple qui, en réponse, a tout simplement décidé de supprimer Fortnite de l'App Store ! Une décision forte et rare, accompagnée par un communiqué dans lequel Apple explique qu'Epic Games, qui profite "depuis plus d'une décennie de l'écosystème App Store" a "intentionnellement violé les directives de l'App Store" au sujet "des paiements intégrés qui s'appliquent à chaque développeur qui y vend des biens ou des services numériques." En conséquence, non seulement Fortnite est retiré de l'App Store mais Apple intente une action en justice contre Epic Games.

Une action qui n'a visiblement pas effrayé Epic qui l'avait même anticipé puisque dans la foulée, la communauté a pu découvrir dans Fortnite, une vidéo édifiante faisant référence à 1984, l'oeuvre culte de George Orwell (qui est tellement d'actualité aujourd'hui) dans laquelle Big Brother ressemble à une sorte de vieille... Pomme pourrie ! Dans la foulée, Epic a aussi lancé un hashtag #FreeFortnite en espérant mobiliser les joueurs... Il faut bien comprendre que si les possesseurs de Fortnite sur appareils iOS peuvent toujours pour le moment continuer à jouer, ils n'auront, si aucun accord n'est trouvé, plus droit aux mises à jour (avec en ligne de mire la prochaine saison qui est attendue dans deux semaines...) Autant dire que l'affaire est loin d'être terminée et on peut même dire qu'elle vient tout juste de commencer.

Evidemment, nous ne manquerons pas de vous relayer les futurs développements... En attendant, retrouvez la vidéo 198-Fortnite ci-dessous ainsi que le nouveau prix des V-bucks.

Nouveau prix V-Bucks dans Fortnite

1000 V-bucks : 7,99€

2 800 V-bucks : 19,99€

5000 V-bucks : 31,99€

13 500 V-bucks : 79,99€