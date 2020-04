Nintendo Switch : Une possible faille de sécurité visant votre compte Paypal

Même si il n'y a pour l'heure aucun communiqué officiel de la part de Nintendo, mieux vaut prévenir que guérir. Depuis quelques semaines déjà, plusieurs possesseurs de Nintendo Switch japonais se sont plaint sur les réseaux sociaux mais aussi à Nintendo que leur compte avait été crédité contre leur gré pour effectuer des achats de V-Bucks, la monnaie virtuelle de Fortnite. À chaque fois, les victimes présumées indiquaient avoir reçu un message automatique de Nintendo confirmant la dépense effectuée via l'eShop de la console. Et visiblement, ce problème ne toucherait que des personnes possédant un compte Paypal associé à leur compte Nintendo Switch.

Si le problème semblait jusqu'à présent toucher uniquement les japonais, de plus en plus de joueurs occidentaux se plaignent de rencontrer le même soucis actuellement. En attendant d'avoir de plus amples informations de la part de Nintendo sur cette possible faille de sécurité, nous vous conseillons vivement de minimiser les éventuels risques de piratage en appliquant 2 méthodes.



Méthode n°1 : Dissocier votre compte Paypal

C'est la manière la plus radicale d'éviter tout problème éventuel à l'heure actuelle : retirer votre compte Paypal comme moyen de paiement sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour cela rien de plus simple : si vous êtes sur votre console rendez-vous sur l'eShop puis cliquez sur votre avatar en haut à droite pour accéder aux informations de votre compte, puis dans la section "Compte Paypal" choisissez l'option "Dissocier".

Depuis votre ordinateur, il suffit de vous rendre sur votre compte Nintendo, ensuite dans le "Menu de Shopping" et dissocier votre compte Paypal



Méthode n°2 : Activer l'authentification à double facteur

En plus de votre classique mot de passe, vous pouvez renforcer la sécurité de votre compte en activant l'authentification à double facteur :

Lorsque vous vous connectez avec votre mot de passe, un code d'authentification vous est demandé. Au même moment, un code à usage unique est envoyé sur une application d'authentification installée sur votre appareil connecté (smartphone ou tablette). Une fois que vous avez entré ce code sur la page de connexion, vous pouvez utiliser votre compte comme d'habitude.

La validation en deux étapes rend l'accès à votre compte par des personnes non autorisées beaucoup plus difficile.

Pour l'activer, il vous faut une nouvelle fois vous rendre sur votre compte Nintendo et dans "Paramètres de connexion et de sécurité" et "Validation en deux étapes". De là, suivez les instructions pour télécharger une application d'authentification sur un smartphone ou une tablette et activer cette nouvelle sécurité.

Si encore une fois aucune faille critique n'a officiellement été confirmée, mieux vaut prendre les devants en attendant de nouvelles informations de la part de Nintendo et de Paypal.

Merci à thm077 pour la remontée de l'information.

Source : Numerama