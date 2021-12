Spider-Man: No Way Home : des tenues, des cadeaux et plus encore arrivent dans Fortnite

Depuis le 16 décembre et pendant 14 jours, c'est la fête Hivernale dans Fortnite. Casse-noisette a donné les clès du chalet de la fête au sergent Frimas de façon à ce qu'il couvre de cadeaux les joueurs tous les jours. Au programme, des pioches, des revêtements, un planeur, une traînée de condensation, une emote, une musique du salon, un écran de chargement, un émoticone, un aérosol et une bannière. Il y a aussi deux nouvelles tenues, la tenue d'Isanoëlle et la banane polaire, pour que vous la gardiez, la banane, en 2022. Mieux le film Spider-Man : No Way Home, actuellement sur les écrans s'invite dans le jeu avec des tenues Spider-Man et MJ. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Fortnite Chapitre 3 Saison 1 a été lancé plus tôt ce mois-ci et les choses ont basculé… littéralement. L'île du chapitre 2 avait été bouleversée, ce qui signifie qu'il y a une tonne de nouveaux lieux et de surprises à découvrir. Par exemple, vous pouvez utiliser le jeu de tir Web de Spider-Man pour jouer le rôle de Spidey ! Ou glissez pour échapper aux tirs ennemis (tout en tirant et en construisant). Ou installez votre campement avec le reste de votre escouade tout en explorant de nouvelles frontières. Il y a beaucoup plus à découvrir, mais laissons-le là pour l'instant.

Bien sûr, décembre signifie également qu'il est temps pour l'événement annuel de la Fête Hivernale (ou Winterfest) en jeu. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :

À partir de maintenant jusqu'au 6 janvier 2022, à 15h00 CET, le Sgt. L'hiver offrira aux joueurs 14 cadeaux, dont deux tenues, au cours de la Fête Hivernale 2021 (il existe également une troisième tenue cadeau que vous pouvez également obtenir d'une autre manière).

Pour déballer vos Cadeaux, il vous suffit de vous rendre au Lodge tous les jours pendant 14 jours. Le Lodge contient deux tenues, deux pioches, deux enveloppes, ainsi qu'un planeur, une traînée, une emote, une piste de hall, un écran de chargement, une émoticône, un spray et une bannière.

Comme la dernière fois, le chalet de la Fête Hivernale sera accessible via un onglet flocon de neige dans le hall. Si vous manquez des jours d'ouverture des cadeaux, revenez simplement à tout moment avant la fin de la Fête Hivernale (6 janvier à 9 h HE) pour les ouvrir.

Quêtes Fête Hivernale 2021 pour les récompenses

Chaque jour pendant 14 jours, le Sgt. Frimas annoncera une nouvelle quête Fête Hivernale dans la page "Quêtes", chacune avec une récompense XP. Toutes les quêtes de la Fête Hivernale 2021 sont disponibles jusqu'à la fin de la Fête Hivernale (6 janvier à 9 h HE). Pour avoir terminé sept quêtes de la Fête Hivernale 2021 , vous débloquerez le planeur Planche Neigionnaire et pour en avoir terminé dix, l'accessoire de dos Congélama.

Faites des acrobaties aériennes et plongez au combat avec la planche Neigionnaire ! Deux styles alternatifs sont inclus avec ce planeur : la Planche Roi des glaces et la Planche Peinturlama.

Dans la boutique d'objets : Spider-Man et MJ de Spider-Man : No Way Home

Il y a le classique Spider-Man du Battle Pass du chapitre 3 de la saison 1, et bientôt No Way Home Spider-Man et MJ arriveront dans la boutique d'objets pour la Fête Hivernale (Juste à temps pour la sortie du film !) Les tenues Spider-Man (No Way Home) et MJ (No Way Home) seront dans la boutique d'objets à partir du 16 décembre à 19 h HE. Mettez et enlevez le masque de No Way Home Spider-Man avec son émote intégrée !

D'autres nouvelles tenues arriveront également dans la boutique au fur et à mesure que la Fête Hivernale progresse.

Objets glacés sans coffre-fort

Et, bien sûr, vous vous réchauffez avec certains des Sgt. L'arsenal de l'hiver pendant cet événement comprend des grenades réfrigérantes, des lanceurs de boules de neige et des cadeaux de vacances. Oh, et n'oubliez pas que vous pouvez utiliser un bonhomme de neige sournois pour vous déguiser en bonhomme de neige et être furtif. Les bonhommes de neige sont connus pour leur discrétion, après tout…

Vous pouvez télécharger Fortnite gratuitement depuis Fortnite-1388372.html">Nintendo.fr ou le Nintendo eShop sur votre console.