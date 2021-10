Jill Valentine et Chris Redfield de Resident Evil débarquent dans Fortnite

Avec ses millions de joueurs quotidiens, Fortnite est devenu un support de promotion très prisé favorisant les partenariats divers et variés. Alors que le film Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City (qui on l'espère effacera à jamais de nos mémoires les films précédents) est attendu le mois prochain dans les salles obscures, Jill Valentine et Chris Redfield, les héros iconiques de la série, débarquent dans Fortnite via le pack de l'équipe des S.T.A.R.S (voir détails ci-dessous.) Comme toujours, la collaboration est soignée aussi bien dans la présentation que dans les détails. On apprécie particulièrement l'écran de chargement signé Rodrigo Lorenzo.

Pour plus d'infos, retrouvez sur cette page tous les détails et la vidéo d'annonce de l'arrivée de Jill Valentine et Chris Redfield dans Fortnite.

Après avoir survécu aux horreurs du manoir Spencer, les vétérans des S.T.A.R.S. Chris Redfield et Jill Valentine se retrouvent sur l'île et doivent affronter les monstres des Détours. Battez-vous comme si votre vie en dépendait avec l'ensemble Équipe des S.T.A.R.S., disponible dès maintenant dans la boutique d'objets de Fortnite !

L'ÉQUIPE DES S.T.A.R.S. Qu'il s'agisse d'éliminer les monstres du cube ou de prendre d'assaut les laboratoires de l'IO, affrontez le mal avec le cogneur de rochers Chris Redfield et l'as de la serrure Jill Valentine. La tenue Chris Redfield est fournie avec le style alternatif Chris Redfield du Hound Wolf Squad, issue de son expérience désagréable dans un village enneigé perdu, tandis que la tenue Jill Valentine dispose du style Jill Valentine de Raccoon City, rappelant sa course effrénée pour échapper à un assaillant déterminé.



Aurez-vous suffisamment d'espace dans votre casier ? Faites face à toute éventualité avec l'accessoire de dos Herbe verte (avec ses styles alternatifs, Herbe rouge et Herbe bleue) fraîchement cueillie dans les montagnes Arklay, sauvegardez votre partie en emportant votre accessoire de dos Machine à écrire, épatez la galerie avec la pioche Hot Dogger (un couteau développé par Umbrella pour lutter contre les armes biologiques) et brandissez l'outil qui appartenait jadis au mal : la pioche Matraque électrique. Deux offres sont proposées. D'abord, vous pouvez acheter le pack de l'équipe des S.T.A.R.S. afin d'obtenir la tenue de Chris Redfield, la tenue de Jill Valentine, l'accessoire de dos Herbe verte et ses styles ainsi que l'accessoire de dos Machine à écrire. Ensuite, vous pouvez acheter le pack d'équipement de l'équipe des S.T.A.R.S. afin d'obtenir la pioche Hot Dogger, la pioche Matraque électrique et l'emote Balade du pépin. Le pack de l'équipe des S.T.A.R.S. contient également l'écran de chargement Survie (par Rodrigo Lorenzo)

Source : Epicgames