LEGO Animal Crossing : l'univers d'Animal Crossing débarque en LEGO dès aujourd'hui

C'est sans doute un rêve qui devient réalité pour les fans de Nintendo. Après un LEGO Super Mario excellent mais très différent des ensembles LEGO "classiques", Nintendo et le groupe LEGO nous proposent enfin une nouvelle collection reprenant les personnages et l'univers d'Animal Crossing avec des briques standardisés et des mini-figurines.

Cinq sets de LEGO Animal Crossing sont disponibles pour commencer (voir ici) et permettent donc, dès aujourd'hui , de reproduire des séquences cultes des jeux et d'en inventer d'autres en mélangeant les boîtes entres elles; ou encore en les mélangeant avec d'autres sets d'autres licences !

Retrouver des personnages Nintendo en mini-figurines est une première et on espère que cela annonce d'autres sets d'autres licences de la marque.

Les cinq premiers sets de LEGO Animal Crossing sont disponibles depuis le 1er mars 2024 (Voir ici pour les détails) et vous pouvez les retrouver sur le site LEGO officiel.

Présentation des cinq premiers ensembles LEGO Animal Crossing

LEGO Animal Crossing

Boutique Nook et maison de Rosie - 535 pièces - 74,99€

Marie en visite - 389 pièces - 39,99€

Excursion maritime d'Amiral - 233 pièces - 29,99€

Goûter d’anniversaire de Lico - 170 pièces - 14,99€

Activités de plein air de Clara - 164 pièces - 19,99€

