Super Mario Sunshine recréé dans Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Horizons continue d'occuper les longues journées et les longues nuits de beaucoup d'entre nous, permettant à certains de rivaliser de créativité et d'originalité. C'est le cas de ce joueur qui a décidé de refaire l'île Delfino de Super Mario Sunshine. Le résultat est sympathique comme vous pourrez le constater vous-même en faisant le tour de l'île via la vidéo de GameXplain, à voir ci-dessous (même s'il faut tout de même un peu d 'imagination et de bonne volonté...) Cela montre en tout cas, à quel point le Super Mario de la GameCube, sorti en 2002 et jamais réédité depuis est toujours bien présent dans les esprits des gamers... Il est vrai aussi que le jeu est revenu dans l'actualité via la rumeur d'un Super Mario 3D All-Stars qui réunirait tous les épisodes 3D de Super Mario (à l'exception de Super Mario 3D World qui bénéficierait d'un traitement particulier) et qui sortirait cette année pour les 35 ans du plombier moustachu (voir ici.)

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos,voir nos news précédentes mais aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA. Pour avoir tous les détails de la dernière mise à jour voir aussi ICI.