Super Mario 64, Sunshine, Galaxy 1 &2... Nintendo prépare-t-il un Super Mario All-Stars avec tous les Mario 3D ?

Nous vous en parlions hier : des rumeurs circulent sur un retour en masse dès cette année , de jeux Super Mario sur Nintendo Switch pour les 35 ans de la licence dont les Mario 3D déjà sortis (voir détails ici.)

Si pour l'instant cela ne reste que pure spéculation, le journaliste Jeff Grub du site Venturebeat en a rajouté une couche en prétendant qu'une de ses sources lui avait bien confirmé le retour des anciens jeux Super Mario sur Nintendo Switch, précisant qu'on devrait les retrouver dans une compilation du style de Super Mario All-Stars. Pour rappel, Super Mario All-Stars est un titre d'anthologie sortie en 1993 sur Super Nintendo qui réunissait tous les jeux Super Mario de la NES, rehaussés façon 16 bits. Une compilation culte qui aura droit à une version agrémentée de Super Mario World et qui surtout, sera rééditée en 2010 sur Wii pour les... 25 ans de Mario !

Se pourrait-il que près de dix ans plus tard, pour les 35 ans de sa mascotte, Nintendo nous gratifie d'un Super Mario All-Stars 2 réunissant Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 ? Assurément ce serait une compilation incroyable surtout avec des graphismes rehaussés et alors que Super Mario Sunshine n'a jamais eu droit à aucune réédition... Il ne manquerait alors plus que Super Mario 3D Land et Super Mario 3D World sachant que le remaster de ce dernier, qui n'a toujours pas été confirmé mais dont beaucoup de joueurs sont déjà persuadés de l'existence, aurait droit à une version DELUXE vendue séparément... D'ailleurs, toujours d'après Jeff Grub, Nintendo pourrait aussi, parallèlement, proposer les quatre jeux de ce Mario All-Stars 2 à la vente individuellement..

Alors cette rumeur se concrétisera-t-elle ? Il faudra attendre que Nintendo se décide à présenter le catalogue à venir de la Nintendo Switch sachant que la période incertaine dans laquelle une bonne partie de la planète se trouve doit pas mal chambouler les plans de la société japonaise.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.