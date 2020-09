Super Mario 3D All-Stars propose-t-il de simples portages ?

Depuis l'officialisation du retour sur Nintendo Switch de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy dans Super Mario 3D All-Stars (voir détails ICI) les fans sont déchaînés, pris en étau entre la joie de bientôt pouvoir (re)jouer à ces classiques intemporels et l'impression décevante de les retrouver pratiquement inchangés comme s'il s'agissait de simples portages qui n'avaient pas demandé beaucoup d'efforts à Nintendo... Mais qu'en est-il vraiment ? Nintendo s'est-il vraiment contenté du strict minimum ? S'il est encore trop tôt pour répondre à cette question, le site GameXplain a tout de même décidé de voler au secours du jeu en apportant quelques précisions techniques grâce à une vidéo reprenant différentes séquences des jeux dévoilées par Nintendo et à un long texte en commentaire.

Pour le site, c'est clair : la compilation ne mérite pas autant d'opprobre ! Les trois jeux ne sont pas de simples portages émulés à partir des jeux d'origine avec une résolution plus haute. Et si Nintendo a voulu ( à priori) garder le feeling des jeux d'origine (donnant l'impression que rien n'a changé) Il y a eu un vrai travail d'amélioration des textures et de remasterisation des cinématiques et mêmes des changements d'interface... En attendant de vérifier tout ceci manette en main, retrouvez la vidéo de GameXplain ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez...

Pour rappel, Super Mario 3D All-Stars sortira sur Nintendo Switch le 18 septembre . A noter que la compilation ne sera disponible que jusqu'au 31 mars 2021. Retrouvez tous les détails dans notre news spécial 35eme anniversaire de Mario

Salut à tous! C'est une idée originale (beaucoup d'entre vous se souviennent peut-être de moi grâce aux vidéos d'analyse technologique que vous avez vues sur GameXplain). Depuis que j'ai assemblé cette vidéo, j'ai pensé qu'il serait préférable de vous fournir à tous des commentaires supplémentaires sur le but de cette vidéo. Il y a eu beaucoup de discussions sur les efforts déployés dans le développement de Super Mario 3D All-Stars, une grande partie de cette discussion se transformant en débats sur la question de savoir s'il s'agit d'un effort minimal ou non. Beaucoup pensent que ce que Nintendo a présenté avec Super Mario 3D All-Stars pourrait être facilement reproduit avec des émulateurs.

Le but de cette vidéo est de démontrer qu'une telle notion n'est tout simplement pas vraie. Même lorsque vous augmentez la résolution de rendu d'un jeu, aucune de ses textures ne pourra permettre au spectateur de résoudre plus de détails que ce avec quoi il a été compressé. Les échelles de géométrie sont bien avec une résolution de rendu accrue, les textures compressées de ce type ne le font pas. C'est la même chose avec les cinématiques pré-rendues, et pourtant, dans Super Mario 3D All-Stars, Même avec des packs de textures haute résolution, les émulateurs ne peuvent pas reproduire ce que Nintendo a fait ici (cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne peuvent pas être plus beaux).

Même les scalers / filtres AI ne pourraient pas reproduire le type de remaster que Nintendo a créé avec Super Mario 3D All-Stars, car aucune de ces autres méthodes n'a accès au matériel source original (qui ne réside pas dans les fichiers de jeu des jeux respectifs. en cours de remasterisation). Plus important encore, les développeurs de Nintendo étaient très sélectifs sur les actifs mis à jour et comment, ce qui serait en fait plus de travail que simplement appliquer un filtre universel qui pourrait améliorer les textures. De mon point de vue en tant que programmeur, l'idée d'un portage a à voir avec la façon dont on transfère et compile le code pour d'autres plates-formes, et à certains égards, Nintendo l'a très probablement fait. Mais familièrement, les ports directs / directs ont à voir avec des projets d'effort minimal où l'on prend un jeu tel quel et l'amène sur une autre plate-forme, et ce n'est clairement pas ce que Nintendo a fait ici. Plus que tout, ces jeux sont des remasters au sens le plus pur du terme, en ce sens que la préservation de l'art original est primordiale, et la seule différence est que ce même art est présenté avec une plus grande fidélité, ce qui est exactement ce que Nintendo semble avoir. terminé. Vous pouvez être en désaccord avec cette approche, et peut-être même préférer quelque chose de plus substantiel en termes d'améliorations, J'espère que ça clarifie les choses!