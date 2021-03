Derniers jours pour télécharger Super Mario 3D All Stars et Super Mario Bros. 35 sur l'eShop

Si on retiendra l'année 2020-2021 pour la pandémie liée à la COVID-19, les gamers se souviendront également que c'était l'année de célébration de Super Mario Bros.. Pour cette occasion, Nintendo nous a proposé ces derniers mois deux titres disponibles uniquement durant une période limitée : Super Mario 3D All-Stars et Super Mario Bros. 35.

Si la compilation des jeux Mario 3D a eu le droit à une distribution physique, les version eShop des titres quant à elles sont programmées pour disparaître du catalogue durant la nuit du 31 mars au 1er avril 202 1. Il vous reste donc 72h pour acheter sur l'eShop Super Mario 3D All-Stars et jouer gratuitement à Super Mario Bros. 35. Concernant les versions physiques de Super Mario 3D All-Stars on est encore dans le flou en revanche. On suppose aisément que Nintendo ne fera pas de rappel des invendus, donc il y a de fortes chances que des versions physiques soient encore commercialisée durant les prochains mois.

À noter qu'un autre jeu disparaîtra également de l'eShop la nuit du 31 mars au 1er avril : Fire Emblem : Shadow Dragon & the Blade of Light. Ne reste plus qu'à voir si Nintendo proposera de retrouver ces titres d'une manière ou d'une autres, et également si la fin de l'année de Super Mario Bros. signifie le début de l'année anniversaire de The Legend of Zelda, et donc le début des annonces espérées par les joueurs.

Source : Nintendo