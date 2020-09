Super Mario 64 fait-il vraiment "crasher" la Nintendo Switch ?

Depuis la sortie de Super Mario 3D All-Stars, des témoignages de joueurs se multiplient sur Twitter à propos d'un bug qui surviendrait lorsque l'on sort de Super Mario 64 (en appuyant sur la touche "moins") pour retourner sur le menu principal. A ce moment là le jeu se bloquerait et la seule chose à faire serait de redémarrer la console... Evidemment, il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile... Sauf que finalement, il semblerait que tous les joueurs concernés jouent sur une console modifiée au firmware personnalisé. On sait que Super Mario 3D All-Stars a fuité sur le net quelques jours avant la sortie du jeu ce qui a permis à certains de découvrir la compilation en avance. Nintendo a depuis mis sa console à jour mais aussi son jeu, ce qui est sans doute une tentative pour contrer les pirates...

Quoiqu'il en soit, logiquement, si vous jouez avec une copie officielle de Super Mario 3D All-Stars sur une console non modifiée, vous ne devriez pas avoir de problèmes...

Pour rappel, Super Mario 3D All-Stars est disponible depuis le 18 septembre sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur ce titre évènement, n'oubliez pas que notre test complet est toujours à lire en cliquant LA Notez que Super Mario 3D All-Stars ne sera officiellement mis en vente que jusqu'au 31 mars 2021.

Mario 64 DOES NOT CRASH when you leave the game. People who claimed that it does are using unofficial custom firmware. Those who use the latest OFFICIAL firmware update will not have this issue. pic.twitter.com/uYMl7OFdgd