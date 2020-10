10 mouvements secrets de Super Mario 3D All-Stars

Avec Super Mario 3D All-Stars, vous ne prenez pas de risque puisque le titre renferme les trois premiers Super Mario 3D qui chacun à leur façon et à des époques différentes a apporté sa pierre à l'édifice des jeux vidéo tout en s'imposant dans l'imaginaire des gamers. Des classiques intemporels auquel on peut jouer et rejouer sans cesse, toujours avec le même plaisir. Les trois jeux sont d'une richesse infinie, bourrés d'astuces et de secrets... Parmi ses secrets (plus ou moins bien gardés) figurent les mouvements de Mario. On le sait Mario a une palette de mouvement assez large avec des mouvements qui reviennent dans chaque opus comme le triple saut ou l'attaque rodéo mais aussi des mouvements spéciaux caractéristiques à chaque épisode. Il y a aussi des mouvements "secrets" qui ne sont pas nécessairement répertoriés dans le jeu et que le joueur découvre (ou pas) seul... Et ces justement ces mouvements là que le site GameXplain a été recherché dans une vidéo que nous vous invitons à découvrir ci-dessous. Vous y verrez notamment le coup de pied du breakdancer de Super Mario 64 , la glissade sur l'eau et le tourniquet de Super Mario Sunshine ou encore le double coup de pied de Super Mario Galaxy

Pour rappel, Super Mario 3D All-Stars est disponible depuis le 18 septembre sur Nintendo Switch. Notez que Super Mario 3D All-Stars ne sera officiellement mis en vente que jusqu'au 31 mars 2021.