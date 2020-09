Super Mario 3D All-Stars : toutes les notes et tous les tests

Après des mois de rumeurs, Super Mario 3D All-Stars a à peine été officialisé qu'il est déjà dans nos Nintendo Switch ! Au programme Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, trois classiques parmi les classiques. Malheureusement si les trois jeux font l'unanimité, la compilation déçoit pas mal de joueurs. Car si, dans le fond, Nintendo a fait le choix de ne quasiment rien changer, dans la forme, la société n'a pas non plus véritablement soigné l'emballage en ajoutant une galerie, des surprises, des séquences inédites ou même des mini jeux... Résultat : alors qu'indépendamment, à leur sortie les trois jeux Super Mario 3D ont chacun reçu des notes exceptionnelles par la presse en général, Super Mario 3D All-Stars doit se contenter de notes plus modestes, plus proches de 7 ou de 8/10 (sauf sur le sites Nintendo...) Des notes qui restent positives dans leur ensemble mais évidemment pas franchement à la hauteur d'une telle licence.

A Nintendo-Master, si la rédaction est assez divisée, le jeu a finalement, reçu un joli 8/10 (voir ici.) Mais qu'en est-il de la presse spécialisée ? Retrouvez ci-dessous une compilation de la plupart des notes publiées jusqu'à présent avec un petit résumé ou une courte citation et bien sûr, les liens menant aux tests. Evidemment, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du titre en commentaire.

Super Mario 3D All-Stars : tous les tests et toutes les notes

Voir aussi : les tests compilés par Metacritic