Super Mario 3D All-Stars s'écoule à 5,21 millions d'exemplaires en seulement 12 jours sur Nintendo Switch

On continue de débriefer, avec nos news de la journée, le bilan financier de Nintendo pour le trimestre dernier . Si les ventes de la Switch sont au beau fixe (voir ici) comme celles des jeux (voir là) certains titres se distinguent plus particulièrement. C'est notamment le cas d'Animal Crossing : New Horizons qui pulvérise les records (voir détails ici) mais ce n'est pas le seul... En effet, Nintendo vient de publier les premiers chiffres de ventes de Super Mario 3D All-Stars et ils sont plus que prometteurs ! On savait déjà que la compilation réunissant les trois premiers Super Mario 3D avait été téléchargée pour son lancement près de 1,8 million de fois (voir détails là) on découvre aujourd'hui qu'en douze jours seulement, elle s'est vendue à 5,21 millions d'exemplaires dans le monde ! Un chiffre impressionnant, peut-être du au fait que la compilation a un côté exceptionnel (puisqu'elle ne sera officiellement disponible à la vente que jusqu'au 31 mars 2021 ) mais aussi peut-être tout simplement à la popularité de Super Mario. Il faudra voir comment le jeu se maintient dans les charts à l'avenir mais c'est déjà un gros succès.

Pour rappel, Super Mario 3D All-Stars est disponible depuis le 18 septembre sur Nintendo Switch.