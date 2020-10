Super Mario 3D All-Stars - Un manuel amateur créé et commercialisé

Si il y bien une chose que l'on peut constater avec les jeux vidéo physiques, tout supports confondus, c'est l'immense vide dans nos boîtes une fois la galette ou la cartouche retirée. Super Mario 3D All-Stars ne déroge pas à la règle, et si plusieurs fans de par le monde aiment à créer leurs propres manuels pour combler ce trop plein d'air dans nos boitiers, d'autres vont plus loins pour proposer le fruit de leur travail sur internet.

Aujourd'hui, nous nous intéressons plus particulièrement au vendeur MBPUK sur Etsy, qui en est déjà à 5 guides maisons proposé à la vente aux utilisateurs moyennant 12£ (13,24€). Après The Legend of Zelda : Link's Awakening ou Super Mario 3D World, MBPUK propose aux joueurs un guide complet de 44 pages avec le style des manuels d'antan demis au gout du jour, dans un format adapté aux boitiers de la NIntendo Switch. Pour découvrir l'ensemble de ses œuvres, nous vous invitons à vous rendre sur sa page Etsy.

