Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 09 en France - Nintendo, Nintendo et ... encore Nintendo

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine n°9 de l'année 2021 (du 1er au 7 mars 2021 ) qui nous est proposé avec Big N qui prouve une fois de plus que ses jeux Nintendo Switch se vendent par palettes depuis le début de cette année 2021 . C'est en plus la troisième fois consécutive que 5 jeux Nintendo sont représentés dans ce top proposé par le S.E.L.L écrasant aisément (pour le moment) la concurrence. Sans plus attendre voici le classement tant attendu :

Nous retrouvons ainsi Super Mario 3D World + Bowser's Fury à la première place suivi de l'indétrônable Mario Kart 8 Deluxe en deuxième position. Ring Fit Adventure est quant à lui toujours au top de sa forme s'offrant la troisième place. Non loin se trouve Animal Crossing : New Horizons à la quatrième place poursuivi par Super Mario 3D All-Stars en cinquième place. Il est important de noter que la production de cette compilation se terminera le 31 mars 2021 .

Nous vous rappelons aussi que la fin du mois sonnera la fin de l'année fiscale de toutes les entreprises dont Nintendo. Nous avons ainsi hâte de découvrir avec vous les résultats et chiffres qu'aura obtenu Big N. Affaire à suivre...