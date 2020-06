Animal Crossing : New Horizons - Un fan recréé un combat de Pokémon dans le jeu

L'imagination des fans est sans limite. Après les créations de stades Pokémon, un utilisateur de Reddit répondant sous le pseudo The-Nooksters est allé encore plus loin pour proposer un combat de Pokémon en prenant pour base Animal Crossing : New Horizons. Pour se faire, il a fait revêtir les tenue de Sacha et Régis à deux villageois, et en guise de Pokémon, ce sont deux villageois animaux qui endossent le rôle de Salamèche et Carapuce.

Une réalisation qui a le mérite de nous faire sourire. Pour vous faire votre propre opinion, nous vous laissons découvrir le montage de l'intéressé ci-dessous. Nous vous laissons également la vidéo de l'introduction de ce détournement, également créé par The-Nooksters

Source : Reddit