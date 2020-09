Super Mario 3D All-Stars : détails de sa première mise à jour

Même si l'actualité des consoles Nintendo se précipite en vue des fêtes de fin d 'année et que tout d'un coup les informations se bousculent, le jeu du jour c'est forcément Super Mario 3D All-Stars ou plutôt les trois jeux puisqu'on y retrouve Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy Si vous faîtes partie des premiers acheteurs, vous avez forcément remarqué, la petite mise à jour obligatoire qui se lance avant le début du jeu. Grâce aux notes de mise à jour, nous en apprenons un peu plus sur ce patch day-one : :

Correction / ajustement de l'affichage dans Super Mario Galaxy lorsque l'on joue à deux

Afin de vous permettre de jouer au jeu plus confortablement, nous avons également résolu certains problèmes.

Alors de quels problèmes s'agissait-il ? Difficile à dire mais peut-être s'agissait-il d'une tentative pour contrer le piratage (voir là)