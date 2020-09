La Nintendo Switch reçoit une mise à jour et passe au firmware 10.2.0

Cela arrive de temps à autre comme un éclair qui fend le ciel un soir d'été : la Nintendo Switch se met à jour ! Cependant ne croyez pas qu'un orage se prépare à l'horizon, votre body peut rester tout mou car à priori à moins que d'autres annonces arrivent plus tard : il n'y a rien à signaler. La mise à jour s'effectue en une fraction de seconde de façon à améliorer "la stabilité du système pour une expérience utilisateur optimale" et c'est tout.Il n'est même pas besoin de mettre à jour les Joy-Con...Si vous espériez des nouveautés et des surprises, il faudra repasser...

Pour rappel, la dernière "grosse" mise à jour de la Nintendo Switch date du mois d'avril (voir détails ICI.)