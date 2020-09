Nintendo Switch : les mots interdits de la dernière mise à jour

A première vue la dernière mise à jour de la Nintendo Switch n'apporte pas grand chose mais les datamineurs ont découvert un petit changement lié à l'actualité, à la crise du coronavirus mais aussi au mouvement Black Lives Matter. Désormais, il n'est plus possible d'utiliser certains mots comme pseudonyme, notamment : “coronavirus” et “covid” mais aussi “KKK” et “slave”. Si vous comptiez aussi utiliser le mot "nazi" ou l'acronyme "acab", la console ne le permettra pas non plus.