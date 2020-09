Super Mario Direct à voir maintenant avec le retour de Super Mario 3D World et l'officialisation de Super Mario 3D All-Stars

On ne l'attendait plus mais le voilà ! Pour les 35 ans de Mario, il y aura bien le retour de tous les Super Mario 3D dès le 18 septembre sur Nintendo Switch (ou presque car il manque... Super Mario Galaxy 2 !) dans une compilation nommée Super Mario 3D All-Stars (logique!) Mais ce n'est pas tout puisqu'une nouvelle version de Super Mario jouable à 35 arrive aussi ainsi que Super Mario 3D World + Bowser's Fury l e 12 février prochain ! Retrouvez toutes les annonces ci dessous avec les liens pour avoir tous les détails grâce à nos news ainsi que le Super Mario Direct à voir et à revoir.

Retrouvez toutes les annonces et les liens menant vers nos news ci-dessous pour tout savoir sur ce 35eme anniversaire de notre moustache préférée !