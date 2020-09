Super Mario 3D All-Stars se dévoile officiellement sur Nintendo Switch

Ce qui était une rumeur persistante vient enfin de s'officialiser aujourd'hui. A l'occasion du Nintendo Direct dédié aux 35 ans de la licence Super Mario Bros., la firme japonaise vient de confirmer l'arrivée de Super Mario 3D All-Stars sur Nintendo Switch. Cette compilation embarquera en son sein 3 jeux phares de la licence Mario lors de son ère 3D :

Super Mario 64

Super Mario Sunshine

Super Mario Galaxy

Si les fans de la licence pourront pester de voir que la version de Super Mario 64 utilisée est l'originale et pas la version reliftée parue sur Nintendo 3D, on se réjouira tout de même de pouvoir retrouver en haute définition Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, à emporter partout avoir soi.

En plus de proposer un meilleur rendu, ainsi qu'un affichage adapté à la Nintendo Switch, on pourra également apprécier de nouvelles fonctionnalités comme les Joy-Con compatibles avec le motion gaming de Super Mario Galaxy, ou encore les OST des 3 jeux incluses dans la compilation.

Disponible à compter du 18 septembre sur l'eShop, mais également en version physique, Super Mario 3D All-Stars ne sera disponible qu'en quantité limitée. La version physique sera produite durant un temps limité, quant à la version eShop, elle sera disponible à l'achat jusqu'à fin mars 2021. Mais ceux ayant acheté le jeu en dématérialisé pourront les re-télécharger à volonté.