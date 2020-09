Super Mario 3D All-Stars : des "cubes de débogage" visibles par erreur dans Super Mario Sunshine

Cachez ces cubes que je ne saurai voir !

Il semblerait que dans un des niveaux de la version présente dans Super Mario 3D All-Stars de Super Mario Sunshine, on aperçoit des "cubes de débogages" (ici) invisibles dans le même niveau du jeu d'origine (là...) Des petits cubes qui sont comme des rails sur lesquels se déplacent des plateformes et qui apparaissaient déjà dans certaines versions mal émulées du jeu sur Dolphin( voir ICI.) Alors certes, ce n'est qu'un petit détail mais les détracteurs de Super Mario 3D All-Stars, qui n'y voient qu'une émulation imparfaite des jeux d'origine vont pouvoir s'en donner à cœur joie car, évidemment, ça leur donne du crédit. On peut penser que Nintendo effacera ces embarrassants petits cubes lors d'une prochaine mise à jour même si, désormais, ils font déjà partie de la petite histoire du jeu.

Pour rappel, Super Mario 3D All-Stars est disponible depuis le 18 septembre sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur ce titre évènement, n'oubliez pas que notre test complet est toujours à lire en cliquant LA Notez que Super Mario 3D All-Stars ne sera officiellement mis en vente que jusqu'au 31 mars 2021.

Fun Fact of the Day (#57): In Mario Sunshine, there are invisible debug cubes in Bianco Hills' second secret area which mark the flipping platforms' paths.



3D All Stars' emulator has a bug which makes them visible.



w/ thanks to TCRF for initial find: https://t.co/HP2RHISVIv pic.twitter.com/0RWzKmgtvs