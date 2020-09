Super Mario Sunshine : vidéo de comparaison des versions Wii vs Nintendo Switch

Super Mario 3D All-Stars sera disponible dans quelques jours sur Nintendo switch et en attendant, on s'occupe comme on peut... Notamment en regardant les vidéos de comparaison de GameXplain qui mettent côte à côte les différentes versions des trois jeux proposés dans la compilation. Nous vous avons déjà montré la vidéo de comparaison des versions Wii et Switch de Super Mario Galaxy (ici) retrouvez sur cette page celle des versions GameCube et Nintendo Switch de Super Mario Sunshine. Des versions à priori identiques, le flou en moins, la HD en plus... Mais comme toujours nous vous en laissons juge...

Pour rappel, Super Mario 3D All-Stars sortira sur Nintendo Switch le 18 septembre . Le titre ne sera disponible que jusqu'au 31 mars 2021. Retrouvez tous les détails dans notre news spécial 35eme anniversaire de Mario