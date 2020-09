Super Mario 3D All-Stars : l' arnacœur ?

Depuis la sortie de Super Mario 3D All-Stars, les fans sont déchaînés : la compilation est-elle une arnaque et Nintendo se moque-t-il des joueurs ? Retrouvez ci-dessous notre édito qui vous donnera quelques éléments de réflexion (et de réponse) même si chacun se fera sa propre idée sur la question.

Depuis des mois, une rumeur courait à propos du retour des grands jeux Mario 3D dans une compilation sur Nintendo Switch. Finalement, cette compilation nommée Super Mario 3D All-Stars a été dévoilée officiellement début septembre , deux semaines seulement avant sa sortie sur Nintendo Switch. Un délai très court entre l'officialisation et la sortie qui semble désormais être la norme dans la stratégie de communication de Nintendo. Cela peut étonner (surtout qu'à côté de ça, les joueurs passent leur temps à attendre toujours une nouvelle annonce) mais vu comment les réseaux sociaux peuvent s'enflammer et créer des bons mais aussi des "bad" buzz, c'est peut-être finalement une bonne stratégie.

En effet, dés la diffusion des premières images de Super Mario 3D All-Stars, de nombreux joueurs ont manifesté leur déception voire leur colère. Et plus les informations ont été dévoilées et plus les critiques se sont fait nombreuses... Il est évident que si Nintendo avait annoncé la compilation plusieurs mois avant sa sortie, la litanie des reproches n'aurait pas cessé jusqu'à la sortie et la fête aurait définitivement été gâchée par toutes ces critiques qui se seraient amoncelées . Mais, au fait, ces critiques sont-elles justifiées ?

En lisant les différents tests publiés jusqu'à présent (et dont vous pouvez retrouver un florilège ICI) on se rend compte que globalement tout le monde est d'accord : les trois jeux auraient pu être bien mieux optimisés (avec l'utilisation du tactile ou de la détection de mouvement par exemple) même si, dans le fond, les jeux restent extraordinaires. Après, il y a ceux qui veulent à tout prix défendre ce qu'ils considèrent comme un parti pris de Nintendo et les autres qui pensent que Nintendo ne s'est pas fatigué sachant que les jeux se vendraient quoiqu'il arrive. D'ailleurs, le prix de la compilation 59,99€ est lui aussi diversement apprécié toujours entre les "pro" et les "anti" (sachant qu'il est déjà possible de trouver le titre moins cher sur le net ou en boutique)

Alors, Super Mario 3D All-Stars est-il une arnaque qui joue sur la nostalgie et l'attachement des joueurs à ces trois grands classiques ? Honnêtement, nous n'irons pas jusque là mais Nintendo n'a assurément pas saisi l'occasion du 35eme anniversaire de Mario pour réellement faire honneur à sa licence phare. D'ailleurs, il n'est fait mention nulle part dans la compilation de l'anniversaire et de son caractère évènementiel. Les trois jeux sont présentés brièvement et la bande originale des trois jeux est sinon disponible. Mais à part ça, aucun document, ni artwork ni trailer et encore moins de bonus, de séquences inédites ou de mini jeux. De plus, un seul Super Mario Galaxy n'est présent dans la compilation comme si le second n'avait jamais existé (il était d'ailleurs absent de l'hommage dans le Super Mario Direct...) C'est dommage car avec la sortie l'année prochaine de Super Mario 3D World, tous les Mario 3D aurait été ainsi jouables sur la Nintendo Switch. Et puis, cela aurait sûrement aussi calmé certains mécontents.

Officiellement, Super Mario 3D All-Stars "réunit Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy dans des versions optimisées pour Nintendo Switch incluant des graphismes en haute-définition et des contrôles au Joy-Con" mais en réalité il s'agit des même jeux à peine retouchés pour correspondre aux standards de la définition des écrans d'aujourd'hui mais aussi aux commandes de la Nintendo Switch. Il est clair que les jeux n'ont pas été repensés pour leur nouvelle console hôte mais juste, plus ou moins bien adaptés. C'est dommage car il ne manque parfois pas grand chose pour que l'adaptation soit parfaite comme une caméra optimisée dans Super Mario 64 ou une gestion de J.E.T avec la détection de mouvement dans Super Mario Sunshine...

On le sait, Nintendo n'aime pas toucher à ses classiques et lorsque la société les réédite, la plupart du temps, il s'agit des mêmes jeux sans aucun changement qu'il s'agisse de remaster ou de remake. Pour autant, souvent, les rééditions apportent quelque chose. Lorsque sur GameCube, Ocarina of Time avait été proposé comme un bonus à The Wind Waker, la Master Quest était présente; idem pour la version 3D sortie sur 3DS. La compilation de la Super Nintendo Super Mario All-Stars réunissant les Super Mario de la NES proposait des nouveaux graphismes mais aussi de découvrir les Lost Levels. A l'heure ou des remakes et des remasters qui fleurissent sur toutes les consoles, il est vrai que la proposition de Nintendo avec Super Mario 3D All-Stars semble bien pingre. Alors certes il ne s'agit pas d'une simple émulation des jeux d'origine; et pour s'en convaincre il suffit de jouer au Super Mario 64 de la Wii U avant d'essayer celui de la compilation... Mais, on en est tout de même pas très loin, non plus.

Rien n'a voir, par exemple, avec les remasters des trilogies Crash Bandicoot ou de Spyro qui ressemblent à de nouveaux jeux fait avec les moyens d'aujourd'hui tout en gardant la base des jeux originaux mais aussi leur feeling. Rien n'a voir non plus avec Super Mario 64 DS sorti au lancement de la NDS en 2004-2005 qui non seulement ajoutait des personnages jouables, des niveaux et de nouvelles épreuves mais aussi toute une série de mini jeux depuis devenus cultes. Super Mario 64 DS est d'ailleurs, avec les remasters de Crash Bandicoot ou de Spyro, souvent pris en exemple par les déçus de Super Mario 3D All-Stars. Pour autant, il faut bien comprendre qu'à l'époque de la sortie de Super Mario 64 DS, Nintendo ne cherchait pas à rééditer Super Mario 64 mais au contraire à proposer un "nouveau" grand jeu (Super Mario donc) pour justifier l'achat de la NDS. La démarche était donc inverse puisqu'il s'agissait d'une astuce pour offrir un "grand jeu" de lancement à la NDS à moindre frais. Quant aux jeux Spyro et Crash, aussi réussis soient-ils, ils ne boxent pas tout à fait dans la même catégorie que les jeux Super Mario. D'ailleurs les trois jeux des deux trilogies se ressemblent beaucoup aussi bien dans le fond que dans la forme. Un quatrième Crash est prévu, et il devrait rester dans la même veine. Rien n'a voir donc avec les Super Mario qui a chaque fois ont représenté le summum du jeux de plateforme de leur époque en se plaçant à l'avant-garde de la production vidéoludique et en utilisant au maximum toute les ressources de leur console hôte au point d'en être indissociables.

Super Mario 3D All-Stars remet donc sur le devant de la scène les trois jeux originaux et ne cherche pas à les réinventer ou à les remettre au goût du jour. Nintendo aurait du probablement être plus clair sur son parti pris mais aussi, il faut quand même bien le dire, plus généreux, avec un prix de vente plus bas et en soignant l'emballage et les à-côtés. Ocarina of Time + Master Quest étaient eux aussi optimisés pour les commandes GameCube mais ils étaient offerts en bonus avec Zelda : The Wind Waker (ce qui d'ailleurs était une erreur puisque cela laissait penser d'emblée que The Wind Waker ne se suffisait pas à lui-même- mais ceci est une autre histoire...)

Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy sont, n'ayons pas peur des mots, des chefs d'œuvre qui ont chacun marqué leur époque et leur génération de consoles. Cependant, aussi géniaux soient-ils, chacun a ses défauts plus ou moins importants sans même parler du côté technique. Si par exemple, Super Mario Sunshine nous apparaît précurseur dans sa construction et ses mondes ouverts et reste toujours aussi fascinant par son parti pris "réaliste", tous ses "défauts" déjà relevés à l'époque n'en sont aujourd'hui que plus flagrants avec une difficulté mal calibrée, des épreuves parfois très, et même trop, compliquées et une caméra, par moment, capricieuse... Le jeu mériterait sans doute de voir son gameplay corrigé et c'est la même chose pour Super Mario 64 et même pour Super Mario Galaxy (la version la mieux optimisée- sachant aussi qu'il n'y avait pas grand chose à faire) En même temps, si Nintendo avait vraiment refait les trois jeux, les auraient-ils vendus dans une même compilation ? On peut penser que non.

Avec tout ça, on comprend mieux pourquoi Super Mario 3D All-Stars ne sera disponible que pour un temps limité, jusqu'au 31 mars 2021 alors que Nintendo pourrait espérer le vendre facilement pendant encore des mois voire des années. Peut-être qu'un jour ces jeux auront droit à une vraie mise à jour comme les épisodes canoniques de Zelda sur 3DS ou sur Wii U ou qu'ils sortiront finalement à l'unité sur une vraie Console Virtuelle sur l'eShop. En attendant il faudra se contenter de ces rééditions qui au moins permettent de jouer à ces grands classiques comme à l'époque de leur sortie. En y jouant, on se rend compte d'ailleurs à quel point en quelques années, la plupart des jeux Nintendo ont vu leur difficulté abaissée avec des systèmes d'aides et des tas d'indications. Au moins, les jeux sont tels qu'ils ont été conçus. Et c'est peut-être mieux ainsi.

Reste le prix qui peut paraître élevé pour trois "vieux jeux" mais aussi l'absence de bonus... Pour autant, peut-on véritablement parler d'arnaque ? En fonction de votre attachement à la marque (c'est bien connu, plus on aime, plus on prend les choses à cœur) mais aussi de votre désir de (re)jouer à ces classiques, la réponse à cette question ne sera sans doute pas la même. Cependant, pour la majorité des joueurs, cela paraîtra tout de même excessif surtout qu'il est tout à fait stupéfiant de se rendre compte à quel point les trois jeux, chacun dans leur genre, restent aujourd'hui encore des titres forts et incontournables même quasiment sans aucun changement.

Peut-être serait-il temps d'ailleurs de considérer les jeux vidéo comme des œuvres à part entière comme on le fait avec les films. Cela ne nous viendrait pas à l'idée de rajouter des dialogues parlés aux vieux films muets de Charlie Chaplin comme The Kid, de la couleur au film de Marcel Carné, Les Enfants du Paradis ou de refaire les effets spéciaux du King Kong de 1933... Lorsqu'un vieux film est réédité, son négatif est nettoyé, son image numérisée en haute définition et on essaie par tous les moyens de préserver l'essence de l'œuvre originale. De ce point de vue, Super Mario 3D All-Stars est plutôt réussi car les trois jeux sont toujours aussi beaux (malgré un manque d'optimisation sur certains points) et leur feeling est quasiment identique à celui ressenti à l'époque de leur sortie. Ils mériteraient sans doute d'être refaits avec un remake et des nouveautés mais tels quels, il faut bien le reconnaître, les trois jeux sont tout simplement incroyables. Par contre, ce qui est plus regrettable pour ne pas dire déplorable, c'est finalement l'absence de contenu supplémentaire avec une vraie édition collector digne du 35eme anniversaire de Mario.

Pour rappel, Super Mario 3D All-Stars est disponible depuis le 18 septembre sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur ce titre évènement, n'oubliez pas que notre test complet est toujours à lire en cliquant LA. Notez que Super Mario 3D All-Stars ne sera officiellement mis en vente que jusqu'au 31 mars 2021.

Comparaison de trois versions de Super Mario 64