Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 43 en France - FIFA 21 en pole position

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 43 (du 19 au 23 octobre 2020 ) qui nous est proposé, avec sans surprise FIFA 21 en tête de liste mais rattrapé par Nintendo.

Sans grande surprise, FIFA 21, l'un des jeux les plus vendus chaque année, est pour la troisième fois consécutif premier du classement. Cependant, contrairement aux semaines précédentes seule la version PS4 est représentée cette semaine. A la seconde position se place Super Mario 3D All-Stars, qui nous le rappelons est limité dans le temps car celui-ci verra sa production et sa disponibilité sur l'eshop de la Nintendo Switch retiré le 31 mars 2021 . Nous retrouvons à la troisième place, Animal Crossing : New Horizons qui est depuis sa sortie cette année est majoritairement présent dans chaque classement. C'est ensuite Mario Kart LIVE : Home Circuit qui, malgré son coût conséquent, arrive à se glisser à la quatrième place cette semaine. Et pour finir, à la cinquième place se tient Ring Fit Adventure, le Wii Fit de la Nintendo Switch.

Nintendo qui semble revenir en force une nouvelle fois. Est-ce là un signe significatif de la chute imminente du roi ? Affaire à suivre dans les prochaines semaines...