Animal Crossing : New Horizons bat un record de rapidité en vendant 6 millions d'exemplaires en sept mois à peine au Japon

Qui aurait pu prédire, à la sortie d' Animal Crossing : New Horizons le 20 mars dernier que le jeu allait devenir un phénomène de société mondial associé pour toujours à la pandémie de coronavirus qui paralyse la planète depuis plusieurs mois ? Le jeu de Nintendo ne pouvait en effet pas mieux tomber qu'en cette période trouble, au même ou les premiers confinements étaient imposés quasiment dans le monde entier, obligeant la population d'une grande partie de la planète à rester enfermer chez elle, à la recherche d'occupation, d'évasion mais aussi de douceur et de bienveillance.

Résultat, Animal Crossing qui jusque là n'était apprécié que des gamers (jeunes et moins jeunes) est désormais connu d'un très large public allant bien au delà de la communauté des joueurs (et du marché des jeux vidéo pour enfants) Lors de la publication au début du mois de ses derniers résultats financiers (voir ici) Nintendo a dévoilé qu'Animal Crossing : New Horizons s'était déjà écoulé dans le monde à 26 millions d'exemplaires dont 14,27 millions au cours des trois derniers mois . Aujourd'hui on apprend que le jeu vient de dépasser au Japon les 6 millions d'exemplaires vendus en seulement sept mois . Un record de rapidité puisqu'aucun autre best seller n'avait jusqu'à présent atteint ce chiffre aussi vite. Pour comparaison, le record était détenu jusqu'à présent par Pokémon Or et Argent qui avait atteint le pallier des 6 millions en 13 mois.

Une vraie performance sachant que ce chiffre de six millions ne concerne que els versions physiques d' Animal Crossing : New Horizons et que donc le jeu est déjà bien au-delà.