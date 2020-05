Recréez un fast-food dans Animal Crossing : New Horizons

Au plus fort du confinement, il y a des produits et des marques qui ont été plus sollicités que d'autres... Par exemple, on sait que les pâtes, le papier toilette mais aussi les imprimantes et les congélateurs ont vu leur ventes exploser... Quant aux services de vidéo par abonnement comme Netflix ou encore Disney +, ils ont eu droit à un afflux massif d'abonnés... La Nintendo Switch a, elle aussi, été très demandée générant des ruptures de stock un peu partout, avec en prime un jeu, quasiment devenu culte : Animal Crossing : New Horizons. A côté de ça, il semble que certains étaient en manque d'hamburgers. En témoigne les files d'attente démesurées provoquées par la réouverture des Drive de l'enseigne McDonald's !

Aujourd'hui, on découvre qu'une joueuse de Singapour a eu l'idée de réunir deux de ces emblèmes du confinement en recréant un restaurant McDonald's dans Animal Crossing : New Horizons ! Dans une pièce de sa maison, elle a méticuleusement placé les bons accessoires, choisi le papier peint et le sol adéquats et réuni les bons motifs personnalisés. Le résultat est assez bluffant avec une mention spéciale pour le chapeau qui simule un hamburger dans une assiette. Pour voir à quoi cela ressemble, et pourquoi pas, vous en inspirer, retrouvez les images de ce fast-food ci-dessous.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos,voir nos news précédentes mais aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA. Pour avoir tous les détails de la dernière mise à jour voir aussi ICI.

Source : Facebook