Le réalisateur de DOOM Eternal s'enflamme pour Animal Crossing : New Horizons

Hasard du calendrier, DOOM Eternal et Animal Crossing : New Horizons sortent le même jour. Ce sont deux titres aux antipodes l'un de l'autre qui, à priori ne visent pas le même public. Questionné par Gamespot sur ce lancement concomitant, Hugo Martin le réalisateur de DOOM Eternals'est enflammé, affirmant que "'cela témoigne de la diversité incroyable des jeux d'aujourd'hui" et de la vivacité de l'industrie pour laquelle il est fier de travailler. Il pense que que "c'est génial" que "deux jeux si différents générant autant de presse sortent côte à côte"... Et même si honnêtement, ses racines sont d'autres jeux, d'autres studios, il a hâte de jouer à et Animal Crossing : New Horizons ! Alors entre DOOM Eternal et Animal Crossing : New Horizons, allez-vous faire un choix ou jouerez-vous aux deux ? N'hésitez pas à nous donner votre réponse dans les commentaires.

A noter tout de même que si les possesseurs de Nintendo Switch pourront, à coup sûr, découvrir Animal Crossing : New Horizons dès le 20 mars 2020 , en ce qui concerne , il faudra patienter un peu, le titre de Bethesda étant prévu le 20 mars sur PS4, PC et Xbox One mais pas sur Switch.

Source : Gonintendo