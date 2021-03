PowerA dévoile une nouvelle manette sans fil améliorée Tom Nook d'Animal Crossing pour Nintendo Switch

PowerA est un spécialiste en accessoires de jeux vidéo proposant des housses, des socles et bien sûr des manettes. On vous en a déjà présenté plusieurs (notamment ici et là) et ça continue encore aujourd'hui avec un nouveau modèle, une nouvelle fois, dédié à Animal Crossing. Cette manette dite "améliorée" qui reprend le design des manettes officielles Switch Pro est décorée par la célèbre feuille de Tom Nook. Elle est sans fil mais n'intègre pas les vibrations HD ni même les fonctions gyroscopiques. Retrouvez sa présentation ci-dessous ainsi que quelques images

La manette Tom Nook sortira le 31 mars prochain . Elle est déjà en précommande à 49,99€ sur Amazon- voir lien Partenaire.