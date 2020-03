Une Nintendo Switch peut en cacher une autre dans Animal Crossing : New Horizons

Si vous faites de celles et ceux qui depuis quelques jours passent le temps sur l'île perdue d'Animal Crossing : New Horizons, vous avez forcément reçu le petit cadeau de bienvenue de Nintendo : une Nintendo Switch plus vraie que nature pour décorer son intérieur sachant qu'elle est aussi parfois disponible à la vente dans les différents magasins de l'île... Un joli élément de déco rappelant la NES du premier opus sur GameCube qui permettait vraiment de jouer à certains jeux- à condition de les trouver ! Mais il existe une autre Nintendo Switch, là encore plus vraie que nature : l'édition collector de la console dédiée à Animal Crossing. Cette version "rare", cette fois-ci dans son dock coloré, n'est pas toujours disponible en magasin et elle coûte la bagatelle de 35 960 clochettes. .. Mais évidemment quant on aime, on ne compte pas. Retrouvez ces deux consoles dans le jeu avec nos vidéos ci-dessous.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis aujourd'hui le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. En attendant notre test qui a pris du retard, vous pouvez retrouver toutes les annonces du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons en CLIQUANT LA mais aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI