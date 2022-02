Un lot de papiers-cadeaux Animal Crossing New Horizons offert en récompense sur My Nintendo

Nintendo vient d'annoncer avoir ajouté un lot de papiers-cadeaux Animal Crossing : New Horizons sur le My Nintendo Store afin d'emballer vos cadeaux de la plus belle des manières. Disponible dès maintenant contre 400 points platine (facilement obtenables sur le site) et 6.99 euros de livraison, ce lot de 3 papiers-cadeaux différents devrait satisfaire les fans du jeu et de l'univers Nintendo. De plus un set d'autocollants décoratifs se joint lui aussi à la fête sans frais supplémentaires.

Nous vous avons joint les photos des trois papiers ci-dessous et vous pouvez les commander en cliquant sur ce lien. Quel dommage que ce lot ne soit disponible qu'après les fêtes... Comptez-vous tout de même craquer ?

Emballez vos paquets avec ces superbes papiers-cadeaux Animal Crossing: New Horizons et décorez-les avec les autocollants inclus.

Matériaux et dimensions :

Lot de trois papiers-cadeaux différents (illustrations ci-dessous)

Dimensions : DIN A1 (59,4 x 84,1 cm)

Une planche d'autocollants où figurent quatre personnages et un logo

Décorez vos cadeaux avec ce lot contenant 3 papiers-cadeaux et une feuille d'autocollants Animal Crossing disponible contre 400 points platine (+ frais de port).



Obtenez le vôtre ici : https://t.co/VciGORNhnZ pic.twitter.com/rHmXrptr5x — Nintendo France (@NintendoFrance) February 5, 2022

Source : Nintendo