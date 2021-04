Animal Crossing : la série fête ses 20 ans - Retour sur une série culte

2020 aura été l'année du sacre de la licence Animal Crossing grâce au succès mondial d'Animal Crossing : New Horizons. Il est rare qu'un jeu rencontre à ce point son public et surtout voit sa sortie coïncider parfaitement avec son époque et les attentes du public. Sorti alors que (quasiment) le monde entier entrait en (vrai) confinement, le jeu qui jusque-là intéressait avant tout une petite partie des "gamers" est tout d'un coup devenu un phénomène de société. Imaginez un jeu quasiment sans violence, incitant à jouer chaque jour un petit peu pour construire, cultiver, arroser ses plantes, ramasser ses fruits, parler aux voisins, chiner et arranger son intérieur. Un jeu en vrai-faux temps réel qui suit notre horloge ou chaque jour est différent du précédent et du suivant; un titre chronophage mais qui ne séquestre pas son joueur, en lui permettant non seulement de jouer comme il le souhaite mais aussi de lâcher la manette à tout moment sans aucune conséquence. Animal Crossing : New Horizons est un aboutissement ; une ode à la douceur de vivre qui a fini par trouver la bonne formule en ne mettant pas l'argent (les clochettes) au centre de tout et en supprimant tout ce qui pouvait être angoissant dans les premiers opus (comme Resetti par exemple qui s'en prenait longuement au joueur et menaçait de supprimer sa partie en cas d'oubli de sauvegarde !)

L'aventure Animal Crossing a commencé il y a 20 ans tout juste avec la sortie le 14 avril 2001 de Dobutsu no Mori (traduit en anglais par Animal Forest) sur N64 dans lequel un personnage humain se retrouve dans une petite ville peuplée d'animaux bavards ou chaque jour suffit sa peine et/ou son bonheur. Le titre ne sortira jamais en Occident tel quel mais il fera rêver bien des joueurs partout dans le monde à cause de son concept unique apportant chaque jour son lot de nouveautés et de surprises et surtout à cause de la puce placée dans la cartouche permettant au jeu de calculer l'heure en temps réel ! Le titre sera porté quelques mois plus tard dans une version améliorée pour la GameCube mais toujours uniquement au Japon. Cependant, c'est cette version qui sera repensée et adaptée pour le public occidental pour une sortie en 2002 aux Etats-Unis et 2004 en Europe sous le titre Animal Crossing, un titre dans lequel on retrouve d'emblée tout ce qui fait le succès du jeu avec les nombreuses personnalités des villageois, les activités paisibles, la nécessité d'être patient, les rendez-vous à ne pas manquer, les fêtes saisonnières... Avec en prime la possibilité de collectionner et même de jouer à des jeux NES ! A partir de là, l'histoire était en marche.

Animal Crossing est une petite bulle d'oxygène. Un monde à part qui semble à la fois très éloigné du notre mais en même temps aussi très proche. Un jeu qui demande du temps sans pour autant nous imposer quoi que ce soit. Une vraie parenthèse enchantée ou plutôt une parenthèse en chantier (voir notre test d'Animal Crossing : New Horizons) !

Retrouvez ci-dessous la liste de tous les épisodes d'Animal Crossing :

Sans oublier les séries dérivées :

Sans oublier les apparitions dans Smash et dans Mario Kart ou encore la calculatrice Animal Crossing de la DSi ! Il existe aussi un animé et des mangas.

Pour fêter les 20 ans d'Animal Crossing, Nintendo a publié une jolie illustration que vous pouvez retrouver ci-dessous avec en prime quelques vidéos souvenirs.

