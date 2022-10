DJ Kéké d'Animal Crossing et les Tridenfer de Splatoon 3 ont mis le feu lors des Nintendo Live 2022

Comme convenu, la seconde journée des festivités du Nintendo Live 2022 s'est conclue avec un double concert holographique de DJ Kéké d'Animal Crossing et des Tridenfer de Splatoon 3. Comme d'habitude, c'est Marie qui a lancé le concert et DJ Kéké qui a ouvert le bal. Si ce dernier a fait monter sur scène les héros d'Animal Crossing : New Horizons avec des morceaux et des chorégraphies qui pourraient bien faire fureur à la prochaine Fête de la bière de Munich, pour les Tridenfer, il s'agissait du baptême du feu. Le nouveau trio composé de Raimi, Angie et Pasquale a pu en effet étrenner son album en interprétant notamment son hit Anarchy Rainbow ou encore son duo avec les Tenta-Cool qui pour l'occasion avait fait le déplacement. Retrouvez ce concert ci-dessous et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

LIRE AUSSI :

Source : Nintendo