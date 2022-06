Splatoon 3 confirme le retour des Tenta-Cool via une nouvelle musique

Bien que sa sortie le 9 septembre prochain se rapproche de plus en plus, Splatoon 3 ne sort toujours que dans plusieurs semaines. Sa campagne publicitaire ne bat pas encore son plein mais Nintendo distille tout de même quelques informations sur le titre de temps en temps. C'est ici le cas avec le compte twitter officiel de Splatoon qui vient de dévoiler une toute nouvelle musique pour le jeu. Écoutable ci-dessous, celle-ci a la particularité de confirmer le grand retour des Tenta-Cool, le duo formé par Perle et Coralie, les présentatrices de Splatoon 2.

Dans ce nouveau single intitulé "Candy-Coated Rocks" celles-ci font notamment un duo avec un nouveau musicien créé spécialement pour Splatoon 3, Damp Socks. Que pensez-vous de cette nouvelle musique ?