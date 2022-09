Splatoon 3 - Nintendo nous explique les bases du jeu

Splatoon 3 est la dernière grosse sortie de la Nintendo Switch en date et connaît déjà un succès phénoménal avec pas moins de 3,45 millions d'exemplaires vendus seulement au Japon. Néanmoins le jeu demeure une des dernières licences de Nintendo et gagne encore à être expliqué aux néophytes tant Splatoon 3 demeure complet et profond. C'est pourquoi Nintendo a décidé de nous décrypter les bases du jeu et de son univers dans une toute nouvelle vidéo.

Par ailleurs, Splatoon 3 s'apprête à accueillir son tout premier festival depuis sa sortie avec pour thématique : Qu'emporteriez-vous sur une île déserte ? et trois équipes : Outils, Nourriture ou Jeux. Pour en savoir plus nous vous invitons à lire notre test de Splatoon 3 en cliquant juste ici.