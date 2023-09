Nintendo: Au-delà des Apparences - Splatoon 3 et la tentation du Roguelite

Derrière les chefs d’œuvres de Nintendo et leurs univers incroyables se cachent des secrets de fabrication, des processus de développement créatif et des choix de design qui ont permis à Nintendo de devenir aussi intemporelle qu'éternel. Dans Nintendo : Au-delà des Apparences, nous allons explorer l'univers de Nintendo au-delà des apparences et découvrir les éléments cachés qui ont permis à cette société de jeux vidéo de marquer l'histoire de l'industrie du jeu.

Cliquez ci-dessous pour découvrir cet article en vidéo !

Comme bon nombre de licences et de développeurs avant lui, Splatoon aurait-il cédé aux chants des sirènes du Roguelite ?

Il semblerait en effet que Splatoon 3 se soit décidé à prendre le chemin de Rogue avec son prochain DLC La Tour de l'Ordre. Où ? Quand ? Comment ? Mais surtout pourquoi ? On va discuter de cela dans ce nouveau numéro de Nintendo : Au-delà des Apparences.

Depuis l'annonce de ce DLC, qui constitue la seconde et dernière partie du pass d'extension du jeu, voici toutes les informations qui nous ont été communiqué :

Tout d'abord, ce DLC a été annoncé en amont de la sortie du jeu. En effet, lors du Splatoon 3 Direct du 10 août 2022 (Splatoon 3 est sorti 30 jours plus tard, le 9 septembre ), Nintendo révèle que le jeu bénéficiera de deux ans de mises à jour et de contenu supplémentaire payant. Nintendo utilise même les termes « grand DLC payant » pour dévoiler cette extension, ce qui donne le la pour ce qui semble prendre le chemin de l'Octo-Expansion de Splatoon 2.

Ce DLC monumental qui venait bouleverser les codes du solo de Splatoon 2, en posant les bases du mode solo de Splatoon 3, en prouvant à tous une bonne fois pour toutes que Splatoon est aussi une licence solo sérieuse et qu'un jeu exclusivement solo estampillé Splatoon serait tout sauf une mauvaise idée. D'ailleurs si vous possédez Splatoon 2, que vous n'avez jamais fait cette extension, sachez qu'elle est gratuite pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, donc n'hésitez pas à tenter cette superbe aventure. Il semblerait de plus, que la Tour de l'Ordre soit une suite (directe ou indirecte) à l'Octo-Expansion puisqu'on y incarnera le même agent 8 que dans le DLC de Splatoon 2. Il se pourrait même que le général Tartar, l'ennemi principal de l'Octo-Expansion soit l'ennemi principal de ce nouveau DLC si l'on en croit les deux bandes-annonces.

Néanmoins, les ennemis que nous avons pu voir dans la bande-annonce de la tour de l'Ordre sont des poissons-squelettes et le nouveau personnage dénommé Acht aperçu dans l'ascenseur et qui semble vouloir aider le joueur n'est nul autre que Deadf1sh, la musicienne derrière la bande-son de l'Octo-Expansion. Deadf1sh signifiant poisson mort en anglais, le rapprochement avec ces poissons-squelettes est vite fait et il n'y a qu'un pas à franchir avant de questionner sa loyauté.

Il aura ensuite fallu attendre le Nintendo Direct de février dernier pour découvrir... Chromapolis et le hub du premier Splatoon dans la première vague du Pass d'Extension de Splatoon 3. Après une présentation détaillée de ce hub qui ne sert finalement pas à grand chose à part faire plaisir aux quelques fans du premier Splatoon...pendant 5 minutes...le temps de voir à quel point ce DLC n'est pas véritablement une première vague d'un pass d'extension en deux vagues mais simplement un cadeau bonus en attendant le vrai DLC, à savoir la Tour de l'Ordre.

Suite à la présentation de Chromapolis s'est joué devant nos yeux, un teaser extrêmement cryptique, à base d'images subliminales de tentacules, signes cérébraux, toiles ensanglantés et cerveau palpitant. Entre ces déconcertantes images, nous pouvions apercevoir des bribes de ce qui semblait être du véritable gameplay de cette nouvelle extension avec une caméra panottant sur une Octaling qui se tenait au centre de ce qui semble être le hub de Splatoon 2, le Square de Chromapolis, vidé de toutes ses couleurs et remplis de coraux blancs.

Les coraux blancs ne sont d'ailleurs pas nécessairement symboles de coraux morts mais résultent d'un changement de température de l'eau, le réchauffement climatique des eaux tend à expulser les algues qui vivent en symbiose sur du corail, les rendant ainsi plus vulnérables aux maladies et plus exposés à la famine. Le corail se nourrissant en effet des déchets que les algues qui y ont élu domicile sur lui produisent et de planctons. Mais revenons-en à nos moutons tentaculaires.

Sur ce square de Chromapolis, la vie semble avoir disparue, les coraux sont, au mieux, mal en point et seule l'Octaling qui se tient au milieu de l'écran vient éveiller la quiétude inquiétante qui se dégage du lieu. Une nuée de ce qui semble être des poissons volants fait d'une sorte de papiers ajoute du dynamisme à cette scène qui en manque cruellement lors de son passage au moment de l'apparition du titre de cette extension. Puis... plus rien si ce n'est un vague « La Tour de l'Ordre fera son arrivée à une date ultérieure ».

Il aura ensuite fallu attendre neuf mois et une interview accordée à Famitsu par Hisashi Nogami, le producteur de la saga Splatoon, pour en apprendre plus sur la Tour de l'Ordre au détour d'une interview.

En abordant le sujet de ce DLC, Hisashi Nogami en a profité pour confirmer le retour des Tenta-Cool et d'une intrigue autour des Octalings. Mais ce qui nous intéresse ici le plus, c'est son allusion au gameplay « complètement nouveau et différent » pour ce DLC. Quand on sait que la saga Splatoon propose déjà des modes solos, des modes multijoueurs TPS mais aussi l'équivalent d'un mode zombie avec son fameux Salmon Run, la mise en avant d'un nouveau type de gameplay pour la licence n'a rien d'anodin et devrait nous faire saliver d'avance. Oui je rêve d'un Just Dance sur les musiques de Splatoon, je rêve aussi d'un Splatoon solo dans lequel le mode multijoueur serait secondaire sans être moins travaillé, oui je rêve de voir la licence devenir plus que le simple shooter de Nintendo. Les Inklings vont conquérir le monde et je suis certain qu'un film Splatoon est en préparation après le succès insolent de Mario au box-office.

C'est enfin lors du dernier Nintendo Direct en date, celui de septembre dernier , que nous avons eu véritablement l'occasion de voir ce qui allait nous attendre dans cette Tour de l'Ordre. Au fil d'une toute nouvelle bande-annonce nous avons pu avoir la quasi-confirmation que ce DLC apporterait des composants RogueLite à Splatoon 3, ce qui serait totalement en accord avec la déclaration de Hisashi Nogami dans Famitsu qui promettait un gameplay nouveau et différent pour la série dans ce contenu supplémentaire.

Mais pourquoi crier au Roguelite tout de suite ? N'est-ce pas un peu précipité sachant que l'on ne sait rien officiellement sur son gameplay ? Et bien non et ce pour plusieurs raisons.

Mais tout d'abord un peu d'histoire. Le terme Roguelite est un dérivé du genre du Roguelike et tous les deux dérivent du jeu Rogue qui a été créé en 1980 par Michael Toy et Glenn Wichman pour tourner sur les terminaux UNIX. Dans Rogue, les joueurs explorent des souterrains créés aléatoirement à chaque nouvelle partie et la mort de leur avatar est définitive. Tout décès en jeu entraîne la fin d'une partie et donc le recommencement d'une nouvelle, sur une carte toute nouvelle car générée procéduralement. L'intérêt de Rogue réside dans ce système d'aléatoire et de mort permanente, rendant l'expérience extrêmement rejouable et empêchant une certaine répétitivité.

Si à la base, les Roguelikes étaient désignés comme des jeux constitués de caractères ASCII (c'est-à-dire une direction artistique faite de caractères et de lettres du clavier), ce n'est plus le cas aujourd'hui et les Roguelikes se concentrent sur de la génération procédurale de niveaux et un système de mort permanente.

On lui préfère aujourd'hui son petit frère, le Roguelite. Ce nom est un jeu de mots sur la contraction entre Roguelike et le mot anglais Lite signifiant « léger ». Le Roguelite est en effet bien moins punitif que le Roguelike puisqu'il permet aux joueurs de tout même conserver une certaine progression entre leurs parties tout en gardant tout de même les deux aspects propres aux Roguelike, à savoir la génération procédurale et un système de mort définitive, au centre de sa boucle de gameplay. Ainsi, la mort dans les Roguelites fait partie intégrante de l'expérience, puisqu'elle vous permet de collecter certaines des ressources acquises lors de vos périples après votre décès, d'améliorer vos capacités et de finir par triompher de vos ennemis. Là où la mort signifiait une fin de partie définitive dans les Roguelikes, il s'agit plus ici d'un passage quasi-obligatoire pour les joueurs leur permettant de mieux équilibrer leur expérience en se préparant à une nouvelle partie. On garde ici le plaisir de parties généralement courtes, associés à des niveaux générés aléatoirement (ce qui favorise la rejouabilité) et une difficulté donnant envie de devenir toujours plus forts et toujours plus skillés pour triompher de ce défi.

Mais qu'est-ce qui nous fait dire que la Tour de l'Ordre de Splatoon 3 va lorgner du côté des Roguelites ? Tout d'abord ce sont les mots de Hisashi Nogami qui nous promet une expérience nouvelle et différente dans ce DLC, le genre du Roguelite n'ayant pas été encore exploré par Splatoon, ce contrat serait rempli par un mode rejouable à l'infini car généré procéduralement dans Splatoon.

De plus, durant la dernière présentation de la Tour de l'Ordre, Shinya Takahasi, le directeur général de la section EPD (Entertainment, Planning & Developpment, le studio de développement principal de Nintendo qui officie sur ses plus gros titres), qui présentait alors le Nintendo Direct a voulu insister sur deux choses. La première, c'est que les joueurs pourront améliorer leur personnage au fur et à mesure qu'ils grimperont les étages de cette Tour de l'Ordre, et la seconde, c'est que ce DLC jouable en solo sera jouable « encore et encore », ce qui fait évidemment référence au caractère infini des Roguelites. De plus, dans la présentation officielle écrite de la Tour de l'Ordre, il est dit qu'il faudra « plusieurs tentatives » pour arriver au sommet de la tour mais il est aussi écrit que cette Tour semble « défier les lois de la nature » et que « sa structure change à chaque fois qu'on y retourne ».

Il n'est donc clairement pas trop tôt pour crier au Roguelite, d'autant plus que la bande-annonce nous laisse entrevoir des étages qui semblent être générés procéduralement (ce qui expliquerait cette nouvelle direction artistique qui nous fait penser à la saga Nier) mais aussi le système de scoring qui apparaît à chaque fois que l'agent 8 tire sur les étranges poissons qui semblent la suivre.

Le système d'amélioration de capacités à bases du puces de couleurs améliorant au choix les dégâts fait par votre encre, ceux provoqués par vos explosions, votre cadence de tir, la recharge de votre encre, votre rayon d'explosion ou encore la vitesse de votre nage dans l'encre (et encore nous n'avons pas encore vu toutes les améliorations) sentent le Roguelite à des kilomètres et ne parlons même pas du système de sélections d'étages qui va vous permetttre de choisir votre prochain niveaux en fonction des récompenses qui vous y attendent.

Enfin, il est évident que ce DLC tournera autour du clonage, une thématique déjà présente dans l'univers de Splatoon depuis l'arrivée de mini-charbitre dans le second épisode. Si je ne pense pas qu'il fera office de grand méchant pour ce DLC (attendez plutôt Splatoon 4), je pense que le clonage fera très probablement partie intégrante de l'histoire de cette extension.

Je pense que nous jouerons moult clones d'agent 8 dans ce DLC et que chaque tentative infructueuse d'atteindre le sommet de la Tour de l'Ordre ne sera qu'une tentative effectuée par le mauvais clone. Votre véritable vous, le vrai agent 8, sera celui ou celle qui parviendra à triompher de tous les étages de la tour et de son boss final. Une façon diégétique d'expliquer cette « mort permanente » par des clones et le système d'améliorations de personnages par des doubles envoyés en reconnaissance et qui pourront débloquer de nouvelles capacités pour le véritables vous. Mais il ne s'agit là que de théories.

Mais pourquoi crier au Roguelite et pas au Roguelike ? Tout simplement car la Tour de l'Ordre intègre un système d'amélioration qui atténue la difficulté et la mort permanente inhérente au Roguelikes. Il aurait été hors de question de proposer, dans une licence aussi familiale que Splatoon, une expérience aussi difficile que parfois injuste (en raison de l'aléatoire des niveaux) qu'aurait pu l'être un Roguelike. Il est plus sage de proposer aux joueurs (parfois jeunes) une expérience Roguelite et ainsi de jouer sur l'addiction que ce genre procure.

Car c'est en effet sur cela que Nintendo tente une nouvelle fois de jouer. Les Roguelites sont réputés pour être extrêmement addictifs en raison de leur boucle de jeu parfaite. Les Roguelites sont les Die & Retry ultimes et embrasse généralement tout ce que le jeu vidéo fait de mieux. Surpassement de soi, envie constante de rejouer, rejouabilité infinie... Les Roguelites ne sont clairement pas ce qui se fait de plus profond mais ce sont clairement des expériences, si elles sont bien faites, qui peuvent happer les joueurs pendants de très longues heures et sur une durée très longue. Pensez à The Binding of Isaac et ses joueurs qui dépassent les milliers d'heures dessus alors qu'une partie dure environ 20 minutes ! Dans le cas de Splatoon 3, au vu du gameplay aussi parfait que la licence propose, un DLC roguelite est une évidence et il me tarde d'y poser les mains !

Le climat suivant le dernier Festival de Splatoon 2 qui rappelons-le opposait l'Ordre au Chaos et qui vit le Chaos triompher et gagner la Contrée Clabousse, ce qui est très observable dans Splatoon 3, laissait le loisir à l'Ordre de préparer lentement sa revanche en construisant sa propre tour sur les vestiges du square de Chromapolis. Tout est bien en place, la thématique de l'Ordre pour justifier de ces niveaux en apparances vides et épurés parce qu'ils seront générés aléatoirement, les clones déjà présents dans l'univers du jeu pour justifier de la mort permanente d'un personnage, la technologie sous-terraine déjà présente dans l'Octo-Expansion qui va permettre d'expliquer ce système d'améliorations et de choix du prochain niveau en fonction des bonus qu'il propose. Système déjà présent dans le mode solo de Splatoon 3.

Tout s'explique parfaitement, à tel point que le Roguelite semble être l'évidence pour ce DLC de Splatoon 3. Nintendo a cédé à la tentation du jeu infini pour Splatoon 3, ce qui de plus lui permet d'explorer sereinement de nouveaux genres et de nouvelles mécaniques pour l'avenir de la saga. Pensez à quel point le mode solo de Splatoon 3 s'appuyait plus sur celui proposé par l'Octo-Expansion plutôt que sur celui du 2. Et maintenant pensez à de nouveaux modes aventures en multijoueurs dans Splatoon 4, un tout nouveau mode de jeu avec des composants Roguelites qui donnerait aux joueurs une raison supplémentaire, en plus des matchs classiques, des matchs pro et du Salmon Run, de céder à la tentation et de partir en multijoueur dans une aventure générés aléatoirement où le système de scoring serait au centre de tout son gameplay avec en plus la possibilité de personnaliser votre expérience et d'améliorer vos capacités.

Je ne pense pas que la Tour de l'Ordre va révolutionner le genre du Roguelite, je ne pense même pas que Nintendo va utiliser ce terme pour parler de ce DLC. Mais il est évident que l'expérience Tour de l'Ordre emprunte beaucoup à ce genre. Peut-être que les composants Roguelites présents dans ce DLC seront plus maîtrisés et moins aléatoires qu'à l'accoutumée (je pense notamment aux niveaux qui ne seront probablement pas intégralement générés aléatoirement), mais il est clair que ce DLC inspirés par les Roguelites va probablement définir l'avenir de la saga Splatoon, du moins son solo, suivant sa réussite et sa réception comme l'Octo-Expansion a pu le faire. J'ai très très hâte d'en apprendre plus et encore plus hâte d'y jouer !