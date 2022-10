Splatoon 3 parodie Retour vers le futur

Vous le savez certainement, la saga Splatoon n'est pas avare en références pop culture. Dans le dernier opus de la licence, Splatoon 3 sorti le 9 septembre dernier en exclusivité sur Nintendo Switch, les joueurs viennent de découvrir que les vêtements mensuels offerts aux amateurs de Salmon Run sont des références directes à la trilogie de films Retour vers le futur.

En effet, l'équipement du mois de septembre était une casquette très inspirée par celle portée par Marty McFly comme vous pouvez le constater sur les comparaisons ci-dessous. L'équipement du mois d'octobre est quant à lui nul autre que la paire de lunettes portée par le Doc. Ces comparaisons trouvées par l'utilisateurs Twitter @GateauLOrange sont à retrouver ci-dessous.

Que pensez-vous de ces références ? Quelles sagas voudriez-vous voir parodiées dans Splatoon 3 ?

Splatoon 3 est désormais disponible sur Nintendo Switch, cliquez ici pour lire notre test complet.

I don't believe it, but they did it again... This month's Salmon Run gear is Doc Brown's metal shades from BttF 2??? https://t.co/PoU9Eu23DR pic.twitter.com/FNv3DcVy6F