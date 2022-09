Splatoon 3 : attention aux spoilers - Le jeu a déjà fuité en ligne

Splatoon 3 est le jeu de la rentrée sur Nintendo Switch et il arrive, officiellement, cette semaine . Si vous êtes fan, vous n'avez plus longtemps à attendre avant de ressortir vos pinceaux et vos rouleaux... Cependant, comme souvent désormais, il y a des joueurs qui s'amusent déjà avec depuis ce week-end . En effet, certains gamers ont trouvé le moyen d'obtenir le jeu en avance soit en l'achetant à des personnes peu soucieuses de se conformer à la date de sortie, soit en le téléchargeant sur le net. On pourrait se contenter de lever un sourcil en faisant sa plus belle moue, si tous ces primo-joueurs se contentaient simplement de jouer sans se sentir obliger de se répandre sur les réseaux sociaux. Ainsi, depuis plusieurs heures déjà de nombreuses vidéos et captures d'écran dévoilent le mode Histoire du jeu (sachant que le jeu en ligne n'est pas encore actif.) Alors certes, on parle de Splatoon et pas d'un Zelda mais tout de même... Cela reste plutôt agaçant, pour ne pas dire plus, car cela fait partie aussi du plaisir des premiers acheteurs de découvrir un nouveau jeu, manette en main en ayant un minimum d'infos alors que personne ne sait rien dessus et que la presse doit se conformer à des règles de confidentialité strictes. Si tout est déjà sur le net, détaillé, commenté et même critiqué alors que le jeu n'est même pas sorti, les joueurs qui attendent sagement la date de sortie pour acheter le jeu, peuvent légitimement se sentir floués- surtout que ceux qui n'achètent pas les jeux, ont souvent tendance à jouer les blasés...

Le mieux sera évidemment d'éviter certains réseaux et les forums spécialisés pour éviter d'en apprendre et d'en voir trop ou de se farcir des avis intempestifs. Notons tout de même que des forums populaires comme Reddit imposent un code de conduite, supprimant tous les posts dévoilant des détails ou des images inédites de Splatoon 3 avant sa sortie et exigeant après, au minimum d'activer la balise "spoiler"... Alors votre body est-il ready pour Splatoon 3 ? Et êtes-vous gêné voire agacé par ces fuites à répétition ? N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaires ou sur notre serveur Discord.

Pour rappel, Splatoon 3 sera disponible pour tout le monde le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch. Pour patienter sagement, vous pouvez aussi tout savoir (ou presque) sur le jeu grâce à notre preview exclusive de SPLATOON 3

Source : Reddit