Splatoon 3 sort une battle musicale entre les Tenta-Cool et Pasquale et Angie des Tridenfer

Le monde des Inklings et des Octalings est riche et vaste, son lore immense et bien détaillé ne cesse de s'affiner à grands coups de nouvelles musiques, de nouveaux textes et d'événements en jeu. Aujourd'hui Splatoon 3 dévoile le battle musical "Suffer No Fools" entre les Tenta-Cool (les idoles de Splatoon 2) et Pasquale et Angie des Tridenfer (les idoles de Splatoon 3). Bien rythmé ce battle musical est entendable en jeu lors des matchs de Festivals et écoutable dans le hall via le jukebox. Fait surprenant, Angie et Pasquale prennent ici le nom de "Feu & Glace" en se présentant sans Raimie le troisième membre des Tridenfer.

